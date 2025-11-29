হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশ কি সিরিজে সমতা ফেরাতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

সন্ধ্যায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড। ছবি: বিসিবি

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের কাছে ৩৯ রানে হেরে যায় লিটন দাসের দল। সিরিজে টিকে থাকতে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। বাঁচা মরার মিশনে সন্ধ্যা ছয়টায় আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজ হাতছাড়া করবে বাংলাদেশ। বাইশ গজে আজ আরও একটি জমজমাট ম্যাচ আছে। ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে মাঠে নামবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এছাড়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার সিটি, টেটনহাম হটস্পার, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মতো দল। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৬ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

ফাইনাল

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সন্ধ্যা ৭ টা, সরাসরি

এ স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানসিটি-লিডস

রাত ৯ টা, সরাসরি

এভারটন-নিউক্যাসল

রাত ১১টা ৩০ মি. , সরাসরি

টটেনহাম-ফুলহাম

রাত ২ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

