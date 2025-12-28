Ajker Patrika
ক্রিকেট

১৩ দিনেই শেষ ৪ টেস্ট, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ২০৫ কোটি

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

অ্যাশেজের প্রথম ৪ টেস্ট শেষে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। টানা ৩ জয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজটি জিতে নেয় স্বাগতিকেরা। এরপরও স্বস্তিতে থাকার অবস্থা নেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ)। প্রথম চারটি টেস্ট শেষ হয়েছে ১৩ দিনেই। তাতেই বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে সংস্থাটি। এর অঙ্কটাও বিশাল।

অ্যাশেজ নিশ্চিত হওয়ার পরও বক্সিং ডে টেস্টের প্রতি আগ্রহের ভাটায় কমতি পরেনি। প্রথম দিনই মেলবোর্নে হাজির হন সর্বোচ্চ ৯৪ হাজার ১৯৯ দর্শক। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাতে বেশ খুশি হয়েছিল। সেই উন্মাদনা বেশিক্ষণ টেকেওনি। প্রথম দিনই পতন ঘটে ২০ উইকেট। আর দ্বিতীয় দিনে দাঁড়ি পড়ে যায় ম্যাচের। ফলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তো বটেই বোর্ডের অংশীদারদের মিলিয়ে টিকিট বিক্রি, খাবার ও পানীয় এবং সম্প্রচারস্বত্ব বাবদ ২৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ২০৫ কোটি টাকা) রাজস্ব ঘাটতির মুখে পড়তে হয়েছে। এমনই তথ্য জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম দ্য এজ।

এই ঘাটতির মূল দায় দেওয়া হচ্ছে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) উইকেটকে। যখন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আইসিসি থেকে পিচ নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তাদের সম্প্রচার সহযোগীরাও গতকাল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া প্রধান টড গ্রিনবার্গ বলেছেন যে, গভর্নিং বডি অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলারের রাজস্ব ক্ষতির অনুমান করছে। যার কিছুটা অংশ পরিচালন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে আগেভাগে ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রভাব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইকোসিস্টেমের অন্যান্য অংশেও পড়বে।

সমালোচকেরা থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা পর্যন্ত পিচে ১০ মিলিমিটার ঘাস রাখায় শূলে চড়াচ্ছেন পিচ কিউরেটর ম্যাথু পেজকে। যদিও পেজ নিজেও অবাক, ‘আমরা চার বা পাঁচ দিন ধরে ব্যাট ও বলের সেই লড়াইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি যা একটি টেস্টকে আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রথম দিনের ঘটনায় রীতিমত স্তব্ধ ছিলাম। আমি কখনোই আগে এমন টেস্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আশা করি আগামীতেও কখনো থাকবে না। দুই দিন আমার জন্য রোলারকোস্টার রাইড ছিল।’

পেজ অবশ্য পাশে পাচ্ছেন মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের প্রধান স্টুয়ার্ট ফক্সকে। তিনি বলেন, ‘৮ বছর আগে আমরা ম্যাটকে নিয়োগ দিয়েছিলাম কারণ সে দেশের অন্যতম সেরা, এমনকি সেরা বলে বিবেচনা করা হয়। আমি এখনও তা বিশ্বাস করি এবং সবসময় করব। সে দারুণ কাজ করেছে। সে এবং তার দল এটি ঠিক করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে।’

ক্রিকেট

বিপিএল খেলেই পাকিস্তানে পরিচিত পেয়েছেন নাফি

ক্রীড়া ডেস্ক    
চলতি বিপিএলে রংপুরের হয়ে খেলছেন এই পাকিস্তানি ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত
চলতি বিপিএলে রংপুরের হয়ে খেলছেন এই পাকিস্তানি ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত

বছরখানেক আগেও পাকিস্তান ক্রিকেটে অচেনা মুখ ছিলেন খাজা নাফি। কিন্তু দৃশ্যপট বদলেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) কল্যাণে। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলার সুবাদে পাকিস্তান ক্রিকেটে এখন পরিচিত মুখ তিনি। তাই বিপিএলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললেন না নাফি।

বিপিএলের গত পর্বে চট্টগ্রাম কিংসের হয়ে খেলেছেন নাফি। ব্যাট হাতে ৫ ম্যাচে করেন ২০১ রান। এমন পারফরম্যান্সের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে দরজা খুলে যায় তাঁর। দেশটির ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপ, পিএসএল ও ‘এ’ দলের হয়ে খেলেছেন ২৩ বছর বয়সী এই ব্যাটার। আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য পাকিস্তান দলে ডাক পেয়েছেন তিনি।

নাফি বলেন, ‘আমি আগেরবার বিপিএলের ভালো পারফর্ম করেছিলাম। এজন্য ক্রিকেটে সুযোগ পাই। বিপিএলে পারফর্ম করার পরই পাকিস্তানের মানুষ জানতে পারে যে নাফি নামেও একজন আছে। এরপরই আমি ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলি।’

বিপিএলের চলতি পর্বে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলছেন নাফি। এর আগে সবশেষ গ্লোবাল সুপার লিগেও (জিএসএল) খেলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে। তাই মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না বলে মনে করছেন তিনি, ‘রংপুরের হয়ে আমি জিএসএল খেলেছি। এই দলটা আমার জন্য নতুন নয়। বিপিএলে রংপুর আমার জন্য নতুন দল। নতুন লক্ষ্য হলো গত বছর যেমন পারফর্ম করেছিলাম, রংপুর রাইডার্সের জন্যও তেমন পারফর্ম করার চেষ্টা থাকবে ইনশাআল্লাহ।’

প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশ উচ্ছ্বসিত নাফি। তিনি বলেন, ‘এটা আমার জন্য গর্বের মুহূর্ত। জাতীয় দলের খেলার জন্য এতদিন কষ্ট করেছি। অবশেষে সে সুযোগ এসেছে। একাদশে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’

ক্রিকেট

শান্ত এবার ‘জবাব’ দিচ্ছে, বলছেন রাজশাহীর কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ১৮
এবারের বিপিএলে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফেসবুক
এবারের বিপিএলে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফেসবুক

পারফরম্যান্স একটু এদিক-সেদিক হলেই নাজমুল হোসেন শান্তর ওপর দিয়ে বয়ে যায় সমালোচনার বন্যা। লর্ড শান্ত তো বলা হয়ই, সামাজিক মাধ্যমে আরও বাজেভাবে বিদ্রূপ করা হয় বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটারকে। সমালোচকদের জবাব দিতে শান্ত যেন বেছে নিলেন ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকেই (বিপিএল)।

সবশেষ বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল ১৪ ম্যাচ খেললেও শান্ত খেলেছিলেন পাঁচ ম্যাচ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও সাত মাস ধরে ব্রাত্য তিনি। বাংলাদেশ এ বছর ৩০টি টি-টোয়েন্টি খেললেও শান্ত দেশের হয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে খেলেছেন এক ম্যাচ। এবারের বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক হওয়ার পরই বদলে গেলেন তিনি। দুই ম্যাচ খেলে ১৩৮ রান করে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। ব্যাটিং করেছেন ১৫৬.৮১ স্ট্রাইকরেটে। যার মধ্যে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে ৬০ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় ১০১ রান করে অপরাজিত থাকেন। পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

সিলেটে আগামীকাল শান্তর রাজশাহী ওয়ারিয়র্স খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে। ম্যাচের আগের দিন আজ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ রাজিন সালেহ। সাংবাদিকদের রাজিন বলেন, শান্ত আসলে তাঁর যে স্বাভাবিক খেলাটা, তাঁকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটা নিতান্তই ভুল। শান্ত তা প্রমাণ করেছেন। স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাটা খেলেছেন তিনি এবং পারফর্ম করেছেন।

এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে রাজশাহী একটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। প্রথম ম্যাচে সিলেটের বিপক্ষে ১৯২ রান তাড়া করে ২ উইকেটে জিতেছে রাজশাহী। তবে গতকাল ঢাকার কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে রাজশাহী। ঢাকার বিপক্ষে আগে ব্যাটিং পেয়ে স্কোরবোর্ডে জমা করেছিল ১৩২ রান। যেখানে তানজিদ হাসান তামিম দুই ম্যাচেই ওপেনিং করেছেন। ১০ ও ২০ রান করে আউট হয়েছেন। তামিম পরের ম্যাচে জ্বলে উঠবেন বলে আশা রাজিনের। সিলেটে সাংবাদিকদের রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, ‘আমাদের টপঅর্ডারে একটু ধস নামছে। সেখান থেকে কিছু রান এলে আমাদের জন্য ভালো হতো। আমাদের এখানে তামিম আছে। অবশ্যই সে পারফর্মার। সে পারফর্ম করবে। তার পারফরম্যান্স দেখতে উন্মুখ হয়ে আছি।’

আকবর আলীর নেতৃত্বে এনসিএল চার দিনের ক্রিকেট, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট—দুই টুর্নামেন্টই জিতেছে রংপুর। তবে এবারের বিপিএলে দুই ম্যাচের কোনোটিতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের একাদশে সুযোগ মেলেনি আকবরের। পারফর্মারের চেয়ে দলকে বেশি গুরুত্ব দেন রাজিন, ‘আমাদের যারা বেঞ্চে বসে আছে, প্রত্যেক ক্রিকেটারই পারফর্মার। ঘরোয়া ক্রিকেটে সবাই পারফর্মার। অবশ্যই আকবর আলী ভালো ক্রিকেটার। তবে সমন্বয়ের জন্য আমাদের যে রকম চিন্তাভাবনা করা হয়, সেভাবে আমাদের দল করা হয়। আমরা ক্রিকেটারের চিন্তা না করে দলের চিন্তা করি।’

সিলেটে পরশু প্রথম দুই ম্যাচেই লড়াই করার মতো রান উঠেছিল স্কোরবোর্ডে। কিন্তু গতকালের দুই ম্যাচ মিলিয়ে দিনের সর্বোচ্চ ১৪৪ রানের ইনিংস খেলেছে সিলেট টাইটানস। রাজিনের মতে, দুই দিনে উইকেট ভিন্ন আচরণ করেছে। রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, ‘প্রথম ম্যাচটার দিকে দেখুন। দুইটা ইনিংসেই ভালো পারফরম্যান্স হয়েছে। উইকেট অনেক ভালো ছিল বলে ব্যাটিং ভালো হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচটায় আমি মনে করি না যে উইকেট ভালো ছিল। তবে যদি গতকালের দুইটা ম্যাচই দেখেন, রান বেশি হয়নি।’

ক্রিকেট

মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে শরীফুল, এখন কী অবস্থা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৩১
হাসপাতালে যেতে হয়েছিল শরীফুল ইসলামকে। ছবি: সংগৃহীত
হাসপাতালে যেতে হয়েছিল শরীফুল ইসলামকে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) টানা দুই দিন খেলার পর আজ চলছে বিরতি। এই সময় ক্রিকেটাররা নিজেদের মতো করে অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের মাঝপথেই শরীফুল ইসলামকে যেতে হয় হাসপাতালে।

এবারের বিপিএলে চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে খেলছেন শরীফুল। অনুশীলনে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরামর্শক হাবিবুল বাশার সুমন। শরীফুলকে নিয়ে আজকের পত্রিকাকে সুমন বলেন, ‘আল হারামাইন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তবে এখন সে সুস্থ আছে। এখন সে ঘুমোচ্ছে।’

টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দেয়ে ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিস। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছে বিসিবি। মিজানুর রহমান বাবুলকে কোচ ও নাফিস ইকবালকে ম্যানেজার করা হয়েছে বিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির। সুমন প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্বে থাকলেও পরে এই পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রামের পরামর্শক পদে কাজ করার জন্য। সুমনের পরিবর্তে নান্নুকে নিয়ে আসা হয়েছে বিপিএলের টেকনিকাল কমিটিতে।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ১২তম বিপিএল শুরু করে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৬৫ রানের বিশাল জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে চট্টগ্রাম। নোয়াখালীর বিপক্ষে ৩ ওভারে ১৪ রানে ২ উইকেট নেন শরীফুল। আগামীকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে চট্টগ্রাম রয়্যালস। রংপুরের এটা এবারের বিপিএলে প্রথম ম্যাচ। চট্টগ্রামের জন্য এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাচ।

