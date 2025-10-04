১৩২ বলে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা কে এই হারজাস সিং

সিডনি ফার্স্ট গ্রেড ক্রিকেটে ব্যাট হাতে রীতিমতো বিধ্বংসী হয়ে উঠেছিলেন হারজাস সিং। অ্যাশফিল্ডের প্রাটেন পার্কে আজ ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টটিতে ওয়েস্টার্ন সাবার্বসের হয়ে সিডনির বোলারদের তুলোধুনো করেছেন এই ভারতীয় বংশোদ্বুত ক্রিকেটার। মাত্র ১৩২ বলে ত্রিপল সেঞ্চুরির দেখা পান তিনি।
২০০৫ সালে সিডনিতে জন্ম হারজাসের। তার মা–বাবা দুজনই ভারতীয়। ২০০০ সালে ভারতের চন্ডিগড় থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান তাঁরা। মাত্র ৮ বছর বয়সে ক্রিকেট শুরু করা হারজাস গত বছর যুব বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ফাইনালে বাপ–দাদার দেশ ভারতের বিপক্ষে ৬৪ বলে খেলেন ৫৫ রানের ইনিংস। এবার অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব ক্রিকেটে ত্রিপল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আলোচনায় এলেন হারজাস।
৩ নম্বর ব্যাটার হিসেবে ইনিংসের ১১ তম ওভারে ক্রিজে আসেন হারজাস। প্রথম রানের দেখা পেতে পঞ্চম বল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাকে। ৩৩ বলে ফিফটি পূর্ণ করেন। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘরে যেতে খেলেন ৭৪ বল। অর্থাৎ ফিফটি থেকে সেঞ্চুরি করতে কিছুটা ধীরগতির ব্যাটিং করেন হারজাস। তবে শতকের পর সিডনির বোলারদের ওপর ব্যাট হাতে সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দেন।
সেঞ্চুরি থেকে ডাবল সেঞ্চুরি করতে মাত্র ২৯ বল খেলেন হারজাস। পরের একশ রান করতেও সমান বল খেলেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যুব বিশ্বকাপ জয়ী এই ক্রিকেটার। ত্রিপল সেঞ্চুরির করার পথে শেষ ৩ বলে টানা ছয় মারেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৪১ বলে ৩১৪ রান করেন হারজাস। এই ইনিংসে ৩৫ ছয়ের পাশাপাশি ১৪টি চার মারেন তিনি। ২৬৬ রানই করেন বাউন্ডারি থেকে। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৪৮৩ রানের পুঁজি পায় তাঁর দল ওয়েস্টার্ন। জবাবে ২৮৭ রানের বেশি করতে পারেনি সিডনি।
ত্রিপল সেঞ্চুরি করেও লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের মালিক হতে পারেননি হারজাস। কারণ সিডনি ফার্স্ট গ্রেড ক্রিকেট লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের স্বীকৃতি পায়নি। তাই ভারতীয় ক্রিকেটার নারায়ন জগদিমানের রেকর্ড অক্ষতই থাকল। ২০২২ সালে তামিল নাড়ুর হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৪১ বলে ২৭৭ রানের ইনিংস খেলেন এই ক্রিকেটার।