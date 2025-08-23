ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের বিয়েতে নাচবেন তো শাহরুখ খান

২০২৩ সালে গুজরাট টাইটান্সের যশ দয়ালকে টানা পাঁচ ছক্কা মেরে জেতানোর পর রিংকু সিং হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। তখনই শাহরুখ খান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রিংকুর বিয়েতে এসে তিনি নাচবেন। এখন প্রশ্ন হলো আদৌ কি এমন কিছু হবে?
প্রিয়া সরোজের সঙ্গে ৮ জুন পারিবারিকভাবে বাগদান হয়েছে রিংকুর। ক্রিকেট ও রাজনৈতিক অঙ্গনের অনেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন। কারণ, প্রিয়া উত্তর প্রদেশের মাছলিশহর লোকসভার সাংসদ। রিংকু-প্রিয়ার আংটি বদল অনুষ্ঠানে শাহরুখকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু শুটিংয়ের ব্যস্ততায় শাহরুখের তখন যাওয়া হয়নি বাগ্দান অনুষ্ঠানে। রিংকুর বিয়েতে শাহরুখের নাচানাচির প্রসঙ্গ এসেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘নিউজ ২৪’-এ প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে। রিংকু গতকাল বলেন, ‘শাহরুখ স্যারের সঙ্গে বাগ্দানের আগে আমার কথা হয়েছিল। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু শুটিংয়ের কারণে আসতে পারেননি তখন। আমাদের (কলকাতা নাইট রাইডার্স) প্রধান নির্বাহী ভেঙ্কি মাইশোর স্যার উপস্থিত ছিলেন।’
রিংকু ও প্রিয়ার বিয়ে কবে হবে, সেটা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এদিকে বাগদান শাহরুখ মিস করেছিলেন মানে রিংকুর বিয়েও মিস করবেন এমনটা নয়। নিউজ ২৪কে রিংকু বলেছেন, ‘বিয়েতেও শাহরুখ স্যারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি আসেন কি না, দেখা যাক।’ ভারতীয় তারকা ক্রিকেটারের কথার মধ্যেই অবশ্য ‘যদি-কিন্তু’ রয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে কদিন আগে জানা গিয়েছিল, নভেম্বরে হতে পারে রিংকুর বিয়ে। কিন্তু তাঁর বিয়ে পিছিয়ে নাকি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেওয়া হয়েছে। এদিকে এ বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর রয়েছে। অজিদের বিপক্ষে ভারত তখন তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলবে। ভারতের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রিংকু এখন নিয়মিত সদস্যই বলা চলে। বিশেষ করে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাঁকে নিয়েই টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করে। মিডল অর্ডারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ফলে শাহরুখ আসতে পারেন কিনা, সেটা দূরের কথা। রিংকুর নিজের পক্ষেও নভেম্বরে ফ্রি সময় বের করা কঠিন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের পরের ‘অ্যাসাইনমেন্ট’ সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া এশিয়া কাপ। ভারতের ১৫ সদস্যের এশিয়া কাপের দলে আছেন রিংকু। এবারের এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ। এর আগে দুবাইয়ে ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ভারতের এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হবে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে ভারত গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচ খেলবে ১৯ সেপ্টেম্বর। আবুধাবিতে সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ওমান। ২০২৩ থেকে এখন পর্যন্ত ৩৩ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪২ গড় ও ১৬১.০৬ স্ট্রাইকরেটে করেন ৫৪৬ রান। করেছেন তিন ফিফটি। ২ ওয়ানডেতে করেন ৫৫ রান।