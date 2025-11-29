হোম > খেলা > ক্রিকেট

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় তামিমের বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    

তামিম ও খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া চাইছেন বিএনপির বিভিন্ন নেতাকর্মী এবং সমর্থকরা। এবার খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া চেয়ে বার্তায় দিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে খালেদা জিয়ার একটি হাস্যোজ্জল ছবি পোস্ট করেছেন তামিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। জীবনে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি টিকে থেকেছেন। এবারও সব শঙ্কা দূর করে তিনি হাসিমুখে ফিরবেন। সবাই তার সুস্থতার জন্য দোয়া করি।’

ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে গত রোববার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন তিনি। সব মিলিয়ে তাঁর অবস্থা বেশ গুরুতর বলেই জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

