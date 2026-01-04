হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতে যাবে না বাংলাদেশ, আইসিসির কাছে দ্রুত জবাব চায় বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে চায় না বাংলাদেশ দল। ছবি: এএফপি

নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকার কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ দল। আজ দুপুরে জরুরি সভার পর এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। একই সঙ্গে ভেন্যু পরিবর্তনের জন্য আইসিসির কাছে চিঠিও পাঠিয়েছে তারা। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত আইসিসির জবাব ও সহমর্মিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিসিবি জানায়, বোর্ড গত ২৪ ঘণ্টার ঘটনাপ্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছে এবং ভারতে অনুষ্ঠেয় ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অংশগ্রহণ নিয়ে উদ্ভূত সামগ্রিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বর্তমান পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন, ভারতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান শঙ্কা ও বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শ বিবেচনা করে পরিচালনা পর্ষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জাতীয় দল টুর্নামেন্ট খেলতে ভারত সফর করবে না।

এ সিদ্ধান্তের আলোকে বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) ইভেন্ট কর্তৃপক্ষ হিসেবে অনুরোধ করেছে যেন বাংলাদেশের সব ম্যাচ ভারত থেকে সরিয়ে অন্য কোনো ভেন্যুতে স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

বোর্ড বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশি খেলোয়াড়, দলের কর্মকর্তা, বোর্ডের সদস্য এবং অন্য অংশীজনদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশে দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এই পদক্ষেপ প্রয়োজন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় আইসিসির পক্ষ থেকে দ্রুত সাড়া ও সহমর্মিতা প্রত্যাশা করছে।

গতকাল মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) বাদ দেওয়ার পর বিশ্বকাপে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বিশ্বকাপ। প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা রয়েছে বাংলাদেশের। গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই কলকাতায় এবং অন্যটি রাখা হয়েছে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

বেশ কিছুদিন ধরে মোস্তাফিজকে দলে রাখার কারণে উগ্রপন্থীদের তোপের মুখে পড়ে কেকেআর। ফলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই গতকাল নির্দেশ দেয় আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে ছেঁটে ফেলার।

