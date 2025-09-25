খালি ছক্কা মারলেই হবে না, বলছেন জাকের

ভারতের কাছে হেরে এখন ফাইনালে ওঠার পথ বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে গেল। ২৪ ঘণ্টা না যেতেই দুবাইয়ে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। অলিখিত সেমিফাইনালে নামার আগে দলের কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে, সেটা খুঁজে বের করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী অনিক।
দুবাইয়ে গত রাতে ভারতের বিপক্ষে একটা সময় জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। ১৬৯ রানের লক্ষ্যে নামা জাকেরের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের স্কোর ৯ ওভার শেষে ছিল ২ উইকেটে ৫৭ রান। ওভারপ্রতি ১০-এর ওপর যখন রান তুলতে হবে, সেই মুহূর্তে অক্ষর প্যাটেলকে ছক্কা মেরে দলের ওপর থেকে চাপ কিছুটা কমিয়েছেন সাইফ হাসান। পরের বলে সিঙ্গেল নিয়ে তাওহিদ হৃদয়কে স্ট্রাইক দিয়েছেন। কিন্তু দশম ওভারের চতুর্থ বলে অক্ষরকে তুলে মারতে গিয়ে হৃদয় ধরা পড়েছেন লং অনে অভিষেক শর্মার হাতে। একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে পরের ওভারেও। সাইফের কাছ থেকে স্ট্রাইক পাওয়ার পর শামীম হোসেন পাটোয়ারী বোল্ড হয়েছেন বরুণ চক্রবর্তীর বলে।
শুধু হৃদয়, শামীমই নন, পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেনরাও চার-ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হয়েছেন। জাকেরের মতে ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করতে হবে। দুবাইয়ে গত রাতে ভারত ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘খালি ছক্কা মারলেই হবে না। ম্যাচ যেভাবে এগোচ্ছে, সেভাবে খেলতে হবে। শুধু ছক্কা মারার চিন্তা করলে তো হবে না। রানও বের করতে হবে। সেটা নিয়ে কাজ করছি।’
সাইফ হাসানের যেন কই মাছের প্রাণ। ভারত ম্যাচ শেষে এটা বললে মোটেও ভুল হবে না। ৪০,৬৫,৬৬, ৬৭ চারবার জীবন পেয়েছেন তিনি। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মধ্যে একপ্রান্ত আগলে রেখে খেলেছেন। ৫১ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৯ রান করেছেন সাইফ। টানা দুই ম্যাচে ফিফটি করা এই ওপেনারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ জাকের। সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেন, ‘সে খুবই ভালো ব্যাটিং করছেন। এত দিন পরে এসে যেভাবে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাটিং করছে, সেটা দলের জন্যই ভালো। অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে। সামনের ম্যাচেও সে ভালো করবে ইনশা আল্লাহ।’
১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ গত রাতে ১৯.৩ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। ৪১ রানের জয়ে ভারত উঠে গেল ফাইনালে। আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে জয়ী দল ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে খেলবে। ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল।