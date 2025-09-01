হোম > খেলা > ক্রিকেট

সিরিজ জিততে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১০৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

একাদশে ফিরেই বল হাতে ঝলক দেখালেন নাসুম। ছবি: বিসিবি

একাদশে ফিরেই বাঁহাতি স্পিনে ঝলক দেখালেন নাসুম আহমেদ। তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমানও ধরে রাখেন ধারাবাহিকতা। দুর্দান্ত বোলিংয়ে নেদারল্যান্ডসকে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১০৩ রানে গুটিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ১০৪ রানের লক্ষ্য পেয়ে বাংলাদেশের কখনো হারের অভিজ্ঞতা নেই।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক লিটন দাস। একাদশে আসে দুই পরিবর্তন। শরীফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেনের জায়গায় আসেন নাসুম ও তানজিম হাসান সাকিব।

আগেরদিন ঘুরে দাঁড়ানোর হুঙ্কার দেওয়া ডাচরা এবার দাঁড়াতেই পারেনি। সর্বোচ্চ ৩০ রান আসে নয়ে নামা ব্যাটার আরিয়ান দত্তের ব্যাট থেকে। এছাড়া ওপেনার বিক্রমজিৎ সিং ২৪ ও শারিজ আহমেদ করেন ১২ রান। ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট শিকার নাসুমের। নেদার‍ল্যান্ডসের ব্যাটিং লাইনআপের ভাঙনটাও তাঁর হাত ধরে। তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে জোড়া উইকেট তুলে নেন এই ব্যাটার। এছাড়া দুটি করে উইকেট শিকার তাসকিন-মোস্তাফিজের। তানজিম ও মেহেদী হাসান নিয়েছেন একটি করে উইকেট।

সম্পর্কিত

অক্টোবরেই বিসিবির নির্বাচন

টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, একাদশে ২ পরিবর্তন

কোনো ম্যাচ না জিতলেও বাংলাদেশ পাবে ৩ কোটি টাকা

এশিয়া কাপের প্রস্তুতির সঙ্গে সিরিজও জিততে চায় বাংলাদেশ

সাকিবের তাণ্ডবের রাতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে রেকর্ড গড়লেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার

সিলেট থেকেই আজ আসতে পারে নির্বাচনী রোডম্যাপ

হেলমেটের ফিতা কামড়ে সাকিবের ঝড়

বাংলাদেশে খেলতে এসে কনটেন্ট বানাচ্ছেন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটার

‘কাউকে দ্রুত আকাশে তুলবেন না, নামাবেনও না’

৬ বলে ৬ ছক্কা, শেষ ওভারে ৪০ রান, কে এই ভারতীয় ব্যাটার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা