সিরিজ জিততে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১০৪

একাদশে ফিরেই বাঁহাতি স্পিনে ঝলক দেখালেন নাসুম আহমেদ। তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমানও ধরে রাখেন ধারাবাহিকতা। দুর্দান্ত বোলিংয়ে নেদারল্যান্ডসকে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১০৩ রানে গুটিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ১০৪ রানের লক্ষ্য পেয়ে বাংলাদেশের কখনো হারের অভিজ্ঞতা নেই।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক লিটন দাস। একাদশে আসে দুই পরিবর্তন। শরীফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেনের জায়গায় আসেন নাসুম ও তানজিম হাসান সাকিব।
আগেরদিন ঘুরে দাঁড়ানোর হুঙ্কার দেওয়া ডাচরা এবার দাঁড়াতেই পারেনি। সর্বোচ্চ ৩০ রান আসে নয়ে নামা ব্যাটার আরিয়ান দত্তের ব্যাট থেকে। এছাড়া ওপেনার বিক্রমজিৎ সিং ২৪ ও শারিজ আহমেদ করেন ১২ রান। ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট শিকার নাসুমের। নেদারল্যান্ডসের ব্যাটিং লাইনআপের ভাঙনটাও তাঁর হাত ধরে। তৃতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে জোড়া উইকেট তুলে নেন এই ব্যাটার। এছাড়া দুটি করে উইকেট শিকার তাসকিন-মোস্তাফিজের। তানজিম ও মেহেদী হাসান নিয়েছেন একটি করে উইকেট।