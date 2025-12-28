শান্ত এবার ‘জবাব’ দিচ্ছে, বলছেন রাজশাহীর কোচ

পারফরম্যান্স একটু এদিক সেদিক হলেই নাজমুল হোসেন শান্তর ওপর দিয়ে বয়ে যায় সমালোচনার বন্যা। লর্ড শান্ত তো বলা হয়ই, সামাজিক মাধ্যমে আরও বাজেভাবে বিদ্রুপ করা হয় বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটারকে। সমালোচকদের জবাব দিতে যেন বেছে নিলেন ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকেই (বিপিএল)।
সবশেষ বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল ১৪ ম্যাচ খেললেও শান্ত খেলেছিলেন ৫ ম্যাচ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও সাত মাস ধরে ব্রাত্য তিনি। বাংলাদেশ এ বছর ৩০ টি-টোয়েন্টি খেললেও শান্ত দেশের হয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে খেলেছেন এক ম্যাচ। এবারের বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক হওয়ার পরই বদলে গেলেন তিনি। দুই ম্যাচ খেলে ১৩৮ রান করে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। ব্যাটিং করেছেন ১৫৬.৮১ স্ট্রাইকরেটে। যার মধ্যে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ৬০ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় ১০১ রান করে অপরাজিত থাকেন। পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
সিলেটে আগামীকাল শান্তর রাজশাহী ওয়ারিয়র্স খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে। ম্যাচের আগের দিন আজ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ রাজিন সালেহ। সাংবাদিকদের রাজিন বলেন, ‘শান্ত আসলে তার যে স্বাভাবিক খেলাটা, তাকে নিয়ে যে সমালোচনা হয় সেটা নিতান্তই ভুল। শান্ত তা প্রমাণ করেছে। স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাটা খেলেছে ও সে পারফর্ম করেছে।’
এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে রাজশাহী একটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। প্রথম ম্যাচে সিলেটের বিপক্ষে ১৯২ রান তাড়া করে ২ উইকেটে জিতেছে রাজশাহী। তবে গতকাল ঢাকার কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে রাজশাহী। ঢাকার বিপক্ষে আগে ব্যাটিং পেয়ে স্কোরবোর্ডে জমা করেছিল ১৩২ রান। যেখানে তানজিদ হাসান তামিম দুই ম্যাচেই ওপেনিং করেছেন। ১০ ও ২০ রান করে আউট হয়েছেন। তামিম পরের ম্যাচে জ্বলে উঠবেন বলে আশা রাজিনের। সিলেটে সাংবাদিকদের রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, ‘আমাদের টপ অর্ডারে একটু ধস নামছে। সেখান থেকে কিছু রান এলে আমাদের জন্য ভালো হতো। আমাদের এখানে তামিম আছে। অবশ্যই সে পারফর্মার। সে পারফর্ম করবে। তার পারফরম্যান্স দেখতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
আকবর আলীর নেতৃত্বে এনসিএল চার দিনের ক্রিকেট, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট—দুই টুর্নামেন্টই জিতেছে রংপুর। তবে এবারের বিপিএলে দুই ম্যাচের কোনোটি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের একাদশে সুযোগ মেলেনি আকবরের। পারফর্মারের চেয়ে দলকে বেশি গুরুত্ব দেন রাজিন,‘আমাদের যারা বেঞ্চে বসে আছে, প্রত্যেকটা ক্রিকেটারই পারফর্মার। ঘরোয়া ক্রিকেটে সবাই পারফর্মার। অবশ্যই আকবর আলী ভালো ক্রিকেটার। তবে সমন্বয়ের জন্য আমাদের যেরকম চিন্তাভাবনা করা হয়, সেভাবে আমাদের দল করা হয়। আমরা ক্রিকেটারের চিন্তা না করে দলের চিন্তা করি।’
সিলেটে পরশু প্রথম দুই ম্যাচেই লড়াই করার মতো রান উঠেছিল স্কোরবোর্ডে। কিন্তু গতকালের দুই ম্যাচ মিলিয়ে দিনের সর্বোচ্চ ১৪৪ রানের ইনিংস খেলেছে সিলেট টাইটান্স। রাজিনের মতে দুই দিনে উইকেট ভিন্ন আচরণ করেছে। রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, ‘প্রথম ম্যাচটার দিকে দেখুন। দুইটা ইনিংসেই ভালো পারফরম্যান্স হয়েছে। উইকেট অনেক ভালো ছিল বলে ব্যাটিং ভালো হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচটায় আমি মনে করি না যে উইকেট ভালো ছিল। তবে যদি গতকালের দুইটা ম্যাচই দেখেন, রান বেশি হয়নি।’