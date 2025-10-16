আইপিএলে নতুন ভূমিকায় কাজ করতে মুখিয়ে উইলিয়ামসন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে কেইন উইলিয়ামসনকে। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের কৌশলগত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটার। দলটির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সবশেষ আইপিএলের ২০২৪ সালের আসরে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলেছেন উইলিয়ামসন। ২০২৫ সালের আসরে দলই পাননি সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটারদের একজন। এবার এক মৌসুম পর নতুন ভূমিকায় কোটি টাকার টুর্নামেন্টে দেখা যাবে তাঁকে। আইপিএলে নতুন ভূমিকায় কাজ করতে মুখিয়ে আছেন উইলিয়ামসন।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে উইলিয়ামসন বলেন, ‘লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে যোগ দিতে পেরে আমি সত্যিই রোমাঞ্চিত। দলটিতে অসাধারণ প্রতিভাবান সম্পন্ন কিছু খেলোয়াড় আছে। তাদের কোচিং প্যানলেও অসাধারণ। সব মিলিয়ে লক্ষ্ণৌ দল হিসেবে দুর্দান্ত। আমি তাদের হয়ে কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছি। আইপিএলের মতো বিশ্বের সবচাইতে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে জড়িত থাকা সবসময়ই বিশেষ কিছু। খেলার এজন্য এটা সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি।’
উইলিয়ামসনকে নিজেদের দলে পেয়ে গোয়েঙ্কা বলেন, ‘তাঁর নেতৃত্ব, কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি, খেলার গভীর বোধগম্যতা এবং খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করার দারুণ ক্ষমতা রয়েছে। এসব গুণাবলির কারণে তার সংযোজন আমাদের দলের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে।’
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাটের হয়ে আইপিএলে ৭৯ ম্যাচ খেলেছেন উইলিয়ামসন। ৭৭ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ২১২৮ রান। ব্যাটিং গড় ৩৫.৪৬, স্ট্রাইকরেট ১২৫.৬১। ফিফটি করেছেন ১৮ বার। ৮৯ রানের ইনিংসটি তাঁর সর্বোচ্চ। আইপিএলের সবশেষ কয়েকটি আসরে ছিলেন অনিয়মিত। ২০২৩ ও ২০২৪ সাল মিলিয়ে খেলেছেন মাত্র ৩ ম্যাচ। কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকায় বর্তমানে ব্ল্যাক ক্যাপসদের হয়ে বেছে বেছে ম্যাচ খেলেন সাবেক এই অধিনায়ক। তাঁকে ছাড়াই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টি–টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (এনজেডসি)।