পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা নিয়ে ভারতের নতুন নীতি

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ এখন আর দেখা যায় না। দুই দলের ম্যাচ নিয়ে সংশয়, অনিশ্চয়তা তৈরি হয় বহুজাতীয় টুর্নামেন্টেও। ২০২৫ এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে তো আর কম জলঘোলা হয়নি। জটিলতা কাটিয়ে এশিয়া কাপ ঠিক সময়েই হতে যাচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিপক্ষে কোথায় খেলবে, খেলবে না, সে বিষয়ে আজ একটি বিবৃতি দিয়েছি ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নতুন নীতি অনুযায়ী, পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজন করবে না ভারত। পাকিস্তান সফরেও যাবে না তারা। তবে ভারতীয় অ্যাথলেট কিংবা খেলোয়াড়েরা বহুজাতীয় টুর্নামেন্ট কিংবা ইভেন্টে পাকিস্তান থাকলেও অংশ নেবে। পাকিস্তানের খেলোয়াড় কিংবা ক্রীড়াবিদেরা ভারতে আয়োজিত যেকোনো বহুজাতীয় টুর্নামেন্ট কিংবা ইভেন্টে অংশ নিতে পারবেন। তবে পাকিস্তানে আয়োজিত বহুজাতীয় টুর্নামেন্ট কিংবা ইভেন্টে ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা অংশ নিতে পারবেন কি না সে ব্যাপারে পরিষ্কার করেনি ভারতীয় সরকার।
ক্রিকেটের বড় টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এসেছে হাইব্রিড মডেল। সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের সব ম্যাচ হাইব্রিড পদ্ধতিতে খেলেছে দুবাইয়ে। ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে হাইব্রিড মডেলেই। ২০২৫ এশিয়া কাপ অবশ্য হাইব্রিড মডেলে করতে হচ্ছে না, আরব আমিরাতে খেলা হওয়ায় দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হতে যাচ্ছে মরুতে। তবে ২০২৭ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের অংশগ্রহণে আয়োজিত সব টুর্নামেন্টই হবে হাইব্রিড মডেলে।
দ্বন্দ্বের জেরে গত ১৩ বছর ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট দল কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেনি। আইসিসি ও এসিসির ইভেন্টেই শুধু দেখা হচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর।