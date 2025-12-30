খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গনের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান পুরো দেশ। ক্রীড়াঙ্গনেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও ঘরোয়া ফুটবলের ম্যাচগুলো স্থগিত করা হয়েছে। দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে বিভিন্ন ফেডারেশনের পাশাপাশি ক্রিকেটাররাও শোক জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো স্থগিতের কথা জানিয়েছে। এক শোকবার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবি গভীরভাবে শোকাহত। তার সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রিকেটটাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্রিকেট আজ এই পর্যায়ে আসায় তাঁর অবদান অনেক। জাতির এমন দুঃসময়ে আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাফুফে এক শোকবার্তায় লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর অবদান দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ সিনিয়র সহ সভাপতি, সহ সভাপতির পক্ষ থেকে শোক জানাচ্ছে বাফুফে।’ শোক প্রকাশ করেছে ক্রিকেটারদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা সংগঠন কোয়াবও।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তামিম ইকবাল, রুবেল হোসেন, লিটন দাসরা সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। তামিম নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে। মহান আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’ ফেসবুকে রুবেল লিখেছেন, ‘আজ (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে কবরকে প্রশস্ত করে দেন। আমিন।’ লিটন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের জানাই সমবেদনা।’
ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
