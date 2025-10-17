টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পাবে তো শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়

এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। ৪ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ২ পয়েন্ট। কিন্তু ২ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে। শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া—এই দুইটা ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। দুটি ম্যাচই হয়েছে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। এই মাঠে আজ শ্রীলঙ্কা খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বুন্দেসলিগা
ই. বার্লিন-মনশেনগ্ল্যাডবাখ
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
গলফ খেলা সরাসরি
ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর
দুপুর ১২টা
সরাসরি
সনি টেন ২