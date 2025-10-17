হোম > খেলা > ক্রিকেট

টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পাবে তো শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখনো পর্যন্ত জয় পায়নি শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। ৪ ম্যাচ খেলে পেয়েছে ২ পয়েন্ট। কিন্তু ২ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে। শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া—এই দুইটা ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। দুটি ম্যাচই হয়েছে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। এই মাঠে আজ শ্রীলঙ্কা খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

বুন্দেসলিগা

ই. বার্লিন-মনশেনগ্ল্যাডবাখ

রাত ১২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

গলফ খেলা সরাসরি

ডিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর

দুপুর ১২টা

সরাসরি

সনি টেন ২

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের ‘টার্গেট’ এখন ভারত-শ্রীলঙ্কা

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নতুন এক রেকর্ডের কথা জানাল আইসিসি

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে মারুফা-নাহিদাকে অনেক মিস করেছে বাংলাদেশ

‘২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় অঙ্কন’

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলছে কোন ২০ দল

বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া

এশিয়া কাপে ঝড় তুলে মাসসেরা হলেন অভিষেক শর্মা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ‘রশিদ’ নেই, স্বস্তি নির্বাচকদের

আইপিএলে নতুন ভূমিকায় কাজ করতে মুখিয়ে উইলিয়ামসন

ম্যাক্সওয়েল এখন মেয়েদের কোচ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা