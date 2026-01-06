‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের সূচিও দুই মাস আগে প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তবে বাংলাদেশের চাপে এখন ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাকে বদলাতে হবে টুর্নামেন্টের সূচি।
সূচি অনুযায়ী কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে তিন ম্যাচ ও মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে এক ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে থাকে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারত থেকে ম্যাচ সরাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এরই মধ্যে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে। কদিন আগে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে শহীদ আফ্রিদি বলেন, ‘ক্রিকেটের জন্য এটা লজ্জার। ভারতই শুরু করছে (ভেন্যু পরিবর্তন)। তাদের সঙ্গে অন্যরা যোগাযোগ রাখবে না। বাংলাদেশ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা সঠিক।’
মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, ক্রিকেটের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অনেক দিন ধরেই ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ২০২৪-২৭ আইসিসির বাণিজ্যিক মডেলের ৩৮.৫০ শতাংশ আয় করবে বিসিসিআই। তাতে এই চক্রে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করা বোর্ড বনে গেল বিসিসিআই। এ ছাড়া অনেক সময় আইসিসি ইভেন্টে নকআউট পর্বে ভারতের ভেন্যু তাদের বোর্ডের ইচ্ছেমতো হয়ে থাকে। ব্যঙ্গ করে অনেকে তাই আইসিসিকে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল বলে থাকেন।
আইসিসিকে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল বলে খোঁচা দিয়েছেন আফ্রিদিও। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে যা হচ্ছে, সেই সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে বলে মনে করেন পাকিস্তানি তারকা অলরাউন্ডার। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে আফ্রিদি বলেন, ‘আইসিসি শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। ভারতের দিকে তারা বেশি ঝুঁকে থাকে। আইসিসির অবশ্যই এখন বাংলাদেশের জন্য ভেন্যু পরিবর্তন করতে হবে।’
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, জিম্বাবুয়ে—‘বি’ গ্রুপে পড়েছে এই পাঁচ দল। শ্রীলঙ্কা আয়োজক হওয়ায় ঘরের মাঠেই গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচ খেলবে। তবে বাকি চার দলের ম্যাচগুলোর কিছু অংশ ভারতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—শ্রীলঙ্কার এই তিন ভেন্যুতে হবে বিশ্বকাপ।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিসিসিআই ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ‘হাইব্রিড মডেলের’ সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাই আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। একইভাবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ভারতে হলেও পাকিস্তান খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ায় হাইব্রিড মডেলের দরকার নেই।