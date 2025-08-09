হোম > খেলা > ক্রিকেট

অবশেষে জাতীয় লিগে যুক্ত হলো ময়মনসিংহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অবশেষে জাতীয় ক্রিকেট লিগে যুক্ত হয়েছে ময়মনসিংহ দল। আজ পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু।

মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘ময়মনসিংহ বিভাগকে (এনসিএলের দল হিসেবে) গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। যেহেতু এনসিএল টি-টোয়েন্টি দল গঠনের কাজ শেষ। তবে এনসিএল চার দিনের ম্যাচ থেকে ঢাকা মহানগরের জায়গায় ময়মনসিংহ খেলবে।’ কেন মহানগর বাদ, সেটির ব্যাখ্যায় বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘রংপুর বিভাগ হওয়ার পর দলের সংখ্যা জোড়া নাম্বার রাখতে এনসিএলে ঢাকা মহানগর যোগ হয়। এখন ময়মনসিংহ যুক্ত হওয়ায় ৯ দল হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের লিগ করতে জোড়া দল লাগে। সে কারণে এখন মহানগর বাদ পড়ছে।’

আজ ময়মনসিংহকে এনসিএলে যুক্ত করার বিষয়ে একটা খবর প্রকাশ হয় আজকের পত্রিকায়। সেখানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য ও বিসিবির সাবেক পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান হুঁশিয়ারি দেন, জাতীয় লিগে ময়মনসিংহকে খেলতে না দেওয়া হলে আইনি পদক্ষেপ নেবেন তাঁরা। বিসিবির কালকের সিদ্ধান্তে এখন আর সে পথে হাঁটতে হচ্ছে না তাঁদের।

বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিমকে একটা তির্যক প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হলো। তাঁর অতি বিদেশ সফর নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটি নিয়ে বলেছেন, ‘এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি যেন ক্রিকেট ভালো চলে। কে কী বলল ভাবছি না। যত দিন আছি, আমি আমার মতো কাজ করে যাব।

