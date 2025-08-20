হোম > খেলা > ক্রিকেট

এশিয়া কাপের দল কবে দেবে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশের এশিয়া কাপের দল দিতে পারে শিগগিরই। ছবি: ক্রিকইনফো

এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেছে উপমহাদেশের দুই পরাশক্তি ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) দল ঘোষণা করবে কবে?

প্রশ্নটা করতেই বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সরস উত্তর, ‘আমরা র‍্যাঙ্কিংয়ের পরের দিকের (নিচের দিকের) দল, পরেই দেব!’ এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করতে হবে ২২ আগস্টের মধ্যে। এ সময়সীমা মনে করিয়ে দিতে লিপুর রসাত্মক জবাব, ‘২২ তারিখের মধ্যেই পাবেন।’ দল ঘোষণায় এখনো কেন সময় নিচ্ছে বিসিবি, সেটির ব্যাখ্যায় প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘আমাদের তো ট্রায়াঙ্গুলার লোকেশন মেলাতে হয়। (নির্বাচক আবদুর) রাজ্জাক ডারউইনে (অস্ট্রেলিয়া), আমি এখানে, দল ও কোচিং স্টাফ গেছে সিলেটে।’

কাল সন্ধ্যায় নেদারল্যান্ডস সিরিজের প্রস্তুতি নিতে বাংলাদেশ দল চলে গেছে সিলেটে। গত দুই সপ্তাহে মিরপুরে প্রস্তুতি ক্যাম্পে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই আছেন এই দলে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ছুটি নিয়েছেন ২০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। নেদারল্যান্ডস সিরিজটা তাঁর খেলা হচ্ছে না।

আজ এশিয়া কাপের দল নিয়ে বসবেন নির্বাচকেরা। বিসিবি সভাপতির অনুমোদন নিয়ে কাল বা পরশুর মধ্যে ঘোষণা হতে পারে দল। এশিয়া কাপের দল ঘোষণা যেহেতু এ সপ্তাহেই, নেদারল্যান্ডস সিরিজটা লিটনরা খেলবেন শুধুই ঝালিয়ে নিতে। এশিয়া কাপের দলে বড় চমক থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলা ক্রিকেটারদের নিয়ে হবে এশিয়া কাপের দল।

