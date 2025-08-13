আইপিএল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানই পছন্দ বিসিবির, তবে...

বিপিএল পরিচালনার দায়িত্ব
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ম্যাচ গড়াপেটা, খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক বকেয়া, ফ্র্যাঞ্চাইজিতে চরম অব্যবস্থাপনার মতো ইস্যুতে বারবার সমালোচিত হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিপিএলের মান বাড়াতে এবং বিতর্কমুক্ত করতে বিসিবি এবার অন্য পথে হাঁটছে।
আন্তর্জাতিক স্পোর্টস মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপকে (আইএমজি) বিপিএল পরিচালনার দায়িত্ব দিতে যাচ্ছে বিসিবি। আইএমজি নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, যাদের রয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) প্রায় ১৩ বছরের অভিজ্ঞতা। বিসিবি ও আইএমজির মধ্যে আলোচনা ও দর-কষাকষি শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আগ্রহপত্র জমা দিয়েছিল অ্যাপেক্স স্পোর্টিং, রিয়াল ইমপ্যাক্ট, অ্যাবসলিউট লিজেন্ডস স্পোর্টস, আইপিজি গ্রুপ ও মাইন্ড ট্রি। তবে বিসিবির পছন্দ আইএমজি।
বিসিবির মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বোর্ড দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্বের লক্ষ্যে আইএমজির সঙ্গে কাজ করতে চায়। আমরা দুই থেকে তিন বছরের বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করছি। যদি অর্থ সময়মতো পৌঁছায়, তাহলে সময়মতো পেমেন্ট করতে পারব, যা বিপিএলের চারপাশে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেব।’
সূত্র জানায়, প্রথম দুই থেকে তিন বছর মেয়াদি চুক্তিতে প্রায় ২০০ কোটি টাকার লভ্যাংশ ভাগাভাগির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বিসিবিকে। কিন্তু বিসিবি চায় লভ্যাংশ ভাগাভাগি করার পরও টুর্নামেন্টের মূল কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রাখতে। টুর্নামেন্টের সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিচালনার দায়িত্ব আইএমজির হাতে দেওয়া হলেও লভ্যাংশ ও নীতিনির্ধারণের মূল কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রাখবে বিসিবি।
দুই পক্ষের মধ্যে দর-কষাকষি চলছে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর এখনো হয়নি। বিসিবি আশাবাদী শিগগির চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা পৌঁছে যাবে। এই চুক্তির পরই প্লেয়ার্স ড্রাফটের কাজে হাত দেবে বিসিবির বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।