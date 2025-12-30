জাতীয় দলে আর খেলার ‘শখ’ নেই সাকিবের

২০২৪-এর অক্টোবরের পর বাংলাদেশ দলে আর খেলার সুযোগ মেলেনি সাকিব আল হাসানের। বারবার দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা গুঞ্জনই থেকে গেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছেন।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে অবশ্য বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। গত ১৪ মাসে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), গ্লোবাল সুপার লিগ (জিএসএল), আইএল টি-টোয়েন্টিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে নিয়মিত মুখ তিনি। কখনো ব্যাটিংয়ে, কখনো বোলিংয়ে পার্থক্য গড়ে দিচ্ছেন তিনি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০-এর বেশি উইকেট (৫০৭ উইকেট) নিয়েছেন বাংলাদেশের এই তারকা অলরাউন্ডার। আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন, ‘আমি কাউকে দেখাতে কিছু করছি না। আমার এমনও খুব একটা শখ নেই যে জাতীয় দলে খেলতেই হবে। আমি আমার ক্রিকেটটা পছন্দ করি। ক্রিকেটটাই খেলে যাচ্ছি।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে এবার সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। প্রথমবারের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে ৫.৮৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। কিপ্টে বোলিংয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার। তাহলে কি সাকিব ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে তৈরি হচ্ছেন—এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে সাকিব বলেন, ‘নিজের খেলার জন্যই। এগুলো নিয়ে আসলে এত চিন্তা করি না যে পরে কী আছে। এখন এটা খেলার সুযোগ আছে, চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ভালো করা যায়।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরে থাক, গত ১৪ মাসের মধ্যে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল) খেলতে পারেননি সাকিব। এ নিয়ে টানা দুইবার বিপিএলে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি। এবারের আইএল টি-টোয়েন্টি, বিপিএল, বিগ ব্যাশ, এসএ টোয়েন্টি-এই চার লিগ চলছে সমান্তরালে। যদি বিপিএল খেলার সুযোগ থাকলেও আইএল টি-টোয়েন্টিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন বলে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সাকিব। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘আইএল পুরোটা খেলতাম। তারপর যদি বিপিএলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে খেলতাম।’ ঘরের মাঠে বিদায়ী ম্যাচ খেলার ইচ্ছা অবশ্য সাকিব অনেকবার প্রকাশ করেছেন।
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ার। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট কাটবে। যদি সাকিবের দল হেরেও যায়, তবু দ্বিতীয় সুযোগ থাকছে। সেক্ষেত্রে ২ জানুয়ারি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলে ফাইনালে উঠতে হবে। দুবাইয়ে ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।