বিপিএলের ফিক্সিং তদন্ত নিয়ে বিসিবির মুখে তালা

বিপিএলের ফিক্সিং বিষয়ে ৩০০ ঘণ্টার অডিও রেকর্ডিং ও ৩ হাজার পৃষ্ঠার নথি বিশ্লেষণ শেষে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি তৈরি করেছে প্রাথমিক প্রতিবেদন। সেই প্রতিবেদন গতকাল বিসিবি সভাপতির কাছে জমা দিয়েছে কমিটি।
বিসিবি একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও আইসিসির নির্দেশনার আলোকে প্রতিবেদনটি গোপনীয়ভাবে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পর্যালোচনা করা হবে। বোর্ড স্পষ্ট করেছে, প্রতিবেদনে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিসিবির সংবিধান, আইসিসির দুর্নীতি দমন কোড ও প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার আওতাধীন থাকবে। এ পর্যায়ে কোনো নাম প্রকাশ করা হবে না, যেন সুষ্ঠু কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট সবার অধিকার সুরক্ষিত থাকে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে যথাসময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
বিসিবি জানিয়েছে, কমিটি আগামী বিপিএল আয়োজনের আগে জরুরি কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া তাগিদ দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও কাঠামোগত সুরক্ষা। আগামী মাসের শেষ দিকে তদন্ত কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। সেখানে বিস্তারিত অনুসন্ধান ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের নির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকবে। এর আগে এই ইস্যুতে বিসিবি প্রতিবেদন নিয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে নারাজ।