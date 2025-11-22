বাংলাদেশের কাছে হারের পর ভারতকে খোঁচা অশ্বিনের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হলো না তো তাতে কী! কাতারের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’ দলের ম্যাচে কোনো অংশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর ছিল না। নানা নাটকীয়তার পর ম্যাচটি জিতে বাংলাদেশ কেটেছে ফাইনালের টিকিট। বাংলাদেশ-ভারত রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ নিয়ে রসিকতা করতে মোটেও ভুল করেননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন।
কাতারের দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল নাটকীয়তার শুরু ভারতের ইনিংসের শেষ বলে। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারাতে ভারতের দরকার ছিল ৪ রান। শেষ বলে হার্শ দুবে লং অনে ঠেলে ৩ রান নিয়েছেন। দুবে যখন দ্বিতীয় রান নিচ্ছিলেন, তখন উইকেটরক্ষক আকবর আলী অফ স্টাম্প ভাঙতে গিয়ে ওভার থ্রো করে বসেন। সেই সুযোগে দুবে আরও ১ রান নিলে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি হয় টাই। সুপার ওভারে সুপার নাটকীয়তাপূর্ণ ম্যাচটি জিতে বাংলাদেশ উঠে গেছে ফাইনালে। ভারত ‘এ’ দলের হার নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে অশ্বিন লিখেছেন, ‘‘যদি আপনি ভারত ‘এ’-বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ম্যাচ গতকাল সন্ধ্যায় না দেখে থাকেন, দয়া করে দেখবেন। ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে যাবে।’’
সুপার ওভারের প্রথম বলে বাংলাদেশি পেসার রিপন মন্ডলকে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। পরের বলে আশুতোষ শর্মা ফিরলে ভারত কোনো রান না করেই অলআউট হয়ে যায় সুপার ওভারে। সেই ১ রান তাড়া করে জিততে বাংলাদেশ একটা উইকেটও হারিয়েছে। সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন জিতেশ। বাংলাদেশের কাছে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘দারুণ খেলা হয়েছে। আমাদের জন্য ভালো একটা শিক্ষা এটা। আমি সব দায় নিচ্ছি। সিনিয়র হিসেবে আমার খেলা শেষ করা উচিত ছিল।’
১৯৫ রানের লক্ষ্যে বৈভব সূর্যবংশীর তাণ্ডবে ৩.৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ভারত করে ৫৩ রান। চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে সূর্যবংশীকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। ১৫ বলে ২ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৮ রান করেন সূর্যবংশী। আরেক ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য্য করেন ২৩ বলে ৪৪ রান। অথচ সুপার ওভারে নেমেছেন জিতেশ, রামানদীপ ও আশুতোষ। বাংলাদেশের কাছে হারের পর জিতেশ বলেন, ‘সুপার ওভারে কারা ব্যাটিং করবে, সেটা আমার ও টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত ছিল।’
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৪ রান করেছে। ১৯৫ রান তাড়া করতে নামা ভারতের মূল ম্যাচের ইনিংসে চারটি ক্যাচ মিস করেছে বাংলাদেশ। ৬ ও ১৬ রানে দু্ইবার জীবন পেয়েছেন জিতেশ। নেহাল ওয়াধেরা ও আশুতোষ শর্মার ক্যাচও একবার করে ফেলেছেন বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। ভারতও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৪ রান করেছে। পরবর্তীতে সুপার ওভারে নাটকীয়তায় জিতে যায় বাংলাদেশ। পর্যন্ত নাটকীয়তায় ঠাসা ম্যাচটি জিতে যায় আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল ফাইনালে পাকিস্তান শাহিনসের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।