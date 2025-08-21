নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে যাওয়া পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে সুখবর দিল পুলিশ

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হায়দার আলী খুব একটা নিয়মিত নন। হবেন কী করে! মাঠের পারফরম্যান্সে নিজেকে তো সেভাবে প্রমাণ করতে পারেননি। কিন্তু ইংল্যান্ডে গত মাসে অপরাধমূলক এক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
হায়দারের বিরুদ্ধে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের তদন্ত চলছে প্রায় এক মাস ধরে। ২০ আগস্ট পুলিশের কাছে তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত রাতে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপারের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, তাঁর জামিন দুই সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ জিও নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘২০২৫-এর ২৩ জুলাই ম্যানচেস্টারে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তখন থেকেই তিনি জামিনে আছেন। তদন্তের কিছু কাজ বাকি আছে। পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁর (হায়দার) পাশে আছেন।’
হায়দারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তবে পুলিশকে দেওয়া বিবৃতিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের দাবি, তিনি কোনো রকম অপরাধ করেননি। হায়দারের পরিবারের তথ্য অনুযায়ী, তদন্ত কর্মকর্তাদের পাকিস্তানি ক্রিকেটার জানিয়েছেন যে তিনি (হায়দার) সেই নারীকে আগে থেকেই চিনতেন। সেই নারী হায়দারের বন্ধু বলে তাঁর (হায়দার) পরিবারের সূত্রে জানা গেছে। সূত্রে জানা গেছে, সেই নারী ও হায়দারের দেখা হয়েছিল ম্যানচেস্টারের এক হোটেলে।
পাকিস্তান শাহিনস ইংল্যান্ড সফরে কয়েক দিন আগে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি তিন দিনের ম্যাচ খেলেছে। ৫ আগস্ট শেষ হয়েছে পাকিস্তান শাহিনসের ইংল্যান্ড সফর। এই সিরিজেই হায়দারের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজে জড়ানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। স্পিটফায়ার কাউন্টি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের খেলোয়াড়দের ক্যান্টিন অফিস থেকে হায়দারকে কেন্ট পুলিশ তখন ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে ক্যান্টারবারি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দ্রুত জামিনও পেয়ে গিয়েছিলেন হায়দার।
২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু হায়দারের। ২০২৩ পর্যন্ত ৩৫ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও ২ ওয়ানডে খেলেছেন। ওয়ানডেতে করেছেন ৪২ রান। পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ৩ ফিফটিতে করেছেন ৫০৫ রান। ইংল্যান্ডে পাকিস্তান শাহিনসের সফরে তিনটি ওয়ানডে, দুটি তিন দিনের ম্যাচের সবকটি ম্যাচই খেলেছেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) তিনি নিয়মিত মুখ।