পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বাসায় গোলাগুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার পাঁচ

নাসিম শাহর বাসায় গোলাগুলি চালিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: ক্রিকইনফো

নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের লোয়ার দিরে নাসিমের বাসায় গতকাল ভোরে হামলা চালিয়েছে কয়েকজন দুর্বৃত্ত। পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা পাকিস্তানি পেসারের বাসার গেটে গুলি চালায়। এই হামলায় কেউ হতাহত হননি। তবে সেসময় নাসিমের বাড়িতে কারা ছিলেন, সেটা জানা যায়নি। এদিকে সূত্রের বরাতে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার জানিয়েছে, গোলাগুলির অভিযোগে পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নাসিমের বাসায় গোলাগুলি করার পরপরই হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। পুলিশ এরই মধ্যে ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, হামলার পর নাসিমের বাবা স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছেন। দোষীদের দ্রুতই শাস্তির আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা। পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ এখন কী করে, সেটাই দেখার বিষয়।

রাওয়ালপিন্ডি থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে লোয়ার দিরে হামলা হলেও নাসিম শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ত্যাগ করেননি। ক্রিকইনফোর গত রাতে এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সঙ্গেই থাকবেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। সেই দুই ওয়ানডেও রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডেতে মুখোমুখি হচ্ছে ২৫ মাস পর। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর হায়দরাবাদে ওয়ানডে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান।

নাসিম শাহর দুই ছোট ভাইও পেশাদার ক্রিকেটার। ২০২৪ পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনালে নাসিম ও হুনাইন শাহ একসঙ্গে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে খেলেছেন। জয়সূচক রানটা এসেছে হুনাইনের ব্যাট থেকে। সেবার মুলতান সুলতানস হয়েছিল রানার্সআপ।

খেলা, ক্রিকেট, পাকিস্তানি ক্রিকেট, নাসিম শাহ

