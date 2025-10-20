বাংলাদেশকে হারাতে সবকিছু করতে প্রস্তুত ওয়েস্ট ইন্ডিজ

প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের কাছে ৭৪ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুরুতেই পিছিয়ে পড়লেও সিরিজ জিততে বদ্ধপরিকর সফরকারী দল। এজন্য সম্ভাব্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ক্যারিবীয়রা–এমনটাই জানালেন দলটির স্পিনার খ্যারি পিয়েরে।
প্রথম ওয়ানডের মতো সিরিজের বাকি ম্যাচদুটিও হবে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। হোম অব ক্রিকেটের স্লো এবং টার্নিং উইকেটে প্রথম ম্যাচে বাড়তি সুবিধা পেয়েছে স্পিনাররা। বিপরীতে বেশ ভুগতে হয়েছে ব্যাটারদের। এর প্রভাব স্কোরবোর্ডেও স্পষ্ট ছিল।
আগে ব্যাট করে ২০৭ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেমেছে ১৩৩ রানে। সে ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ঘুরে দাঁড়াতে চায় ক্যারবীয়রা। উইকেট পক্ষে না থাকলেও ব্যাটারদের মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পিয়েরে। সেই সঙ্গে ভালো জায়গায় বল করে বাংলাদেশের ব্যাটারদের চাপে ফেলার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা।
উইকেট নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজে মনোযোগ দিতে চায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পিয়েরে বলেন, ‘উইকেট স্পিন সহায়ক। এই বিষয়ে আমি আগেও কথা বলেছি। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের যেকোনো উইকেটেই খেলতে হবে, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই উইকেট নিয়ে বেশি কথা না বলে আমাদের নিজেদের খেলার ওপর মনোযোগ দিতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামবে হবে।’
তিনি বলেন, ‘জেতার জন্য যা যা করা দরকার আমরা তা–ই করব। আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। পরের দুটি ম্যাচ জেতার জন্য মাঠে নামব। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো সঠিক জায়গায় বল করে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের চাপে রাখা।’
ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজ জেতার জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটাররা। পিয়েরে বলেন, ‘আমরা বেশকিছু বিষয়ে কথা বলেছি। আমাদের কৌশল কী হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি আগেই বলেছি, আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। সঠিক জায়গায় বল করে বাংলাদেশের ব্যাটারদের কীভাবে রান করা থেকে বিরত রাখা যায় সেটা ভাববে হবে।