কলকাতা কি মোস্তাফিজকে ক্ষতিপূরণ দেবে

রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হলেও আইপিএল খেলতে পারছেন না মোস্তাফিজুর রহমান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের নির্দেশে তাঁকে দল থেকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদিও বিসিসিআই তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ সুনির্দিষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করেনি। শুধুমাত্র জানিয়েছে, চারদিকে যা ঘটছে তাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল।
প্রশ্ন উঠছে, মোস্তাফিজ তো নিজ ইচ্ছায় আইপিএল থেকে সরে যাননি, তাই তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন কি কলকাতার কাছ থেকে? সেই সম্ভাবনা খুব একটা নেই বলে জানিয়েছে ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই। যা খেলোয়াড়ের অধিকার নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এক সূত্রের বরাত দিয়ে পিটিআই জানায়, বিদ্যমান বিমা কাঠামো ক্ষতিপূরণের খুব কম সুযোগ রেখেছে।
নাম প্রকাশ না করা শর্তে আইপিএলের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘আইপিএলে সকল খেলোয়াড়ের বেতন বিমা করা থাকে। বিদেশি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে, সাধারণত ফ্র্যাঞ্চাইজি অর্থ প্রদান করে যদি তিনি ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পরে বা টুর্নামেন্ট চলাকালীন চোটে পড়েন। সাধারণত বিমা থেকে ৫০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হয়। এটি ভারতের কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের জন্য ভালো যারা সাধারণত বিসিসিআই-এর কাছ থেকে অর্থ পান।’
মোস্তাফিজের ঘটনাটি সাধারণ বিমা শর্তাবলীর আওতায় পড়ে না। যেহেতু কোনো ক্রিকেটীয় কারণে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়নি। তাই কলকাতা তাঁকে কোনো অর্থ দিতে চুক্তিবদ্ধ নয়। ক্ষতিপূরণের জন্য মোস্তাফিজকে তাই হাঁটতে হবে আইনি পথে।
সেই কর্মকর্তা বলেন, ‘এটি দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু মুস্তাফিজের আইনি পথ ধরা ছাড়া খুব একটা বিকল্প নেই এবং আইপিএল ভারতের আইনগত এখতিয়ারের অধীনে পড়ে। কোনো বিদেশি ক্রিকেটারই এর মধ্য দিয়ে যেতে বা কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট (সিএএস) পথ নিতে চাইবেন না।’
মোস্তাফিজের ঘটনা আর শুধু আইপিএলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। নিরাপত্তার শঙ্কা দেখিয়ে বাংলাদেশের ম্যাচের ভেন্যু ভারত থেকে সরাতে আইসিসিকে অনুরোধ করেছে বিসিবি।