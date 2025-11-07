২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি তিন মাসের মতো। এই কম সময়ের মধ্যে ভেন্যু চূড়ান্ত করা, সূচি ঘোষণা করাসহ কত কাজ বাকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি)। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা এরই মধ্যে একটি কাজ এগিয়ে রেখেছে।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী বছর হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই দুই দেশের আট ভেন্যুতে হবে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের টুর্নামেন্ট। ক্রিকইনফোর গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আট ভেন্যুর মধ্যে ভারতের পাঁচটি ও শ্রীলঙ্কার তিন ভেন্যুতে হবে বিশ্বকাপ। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কার কলম্বো, ক্যান্ডিসহ আরেক ভেন্যুতে মাঠে গড়াবে আইসিসির এই টুর্নামেন্ট।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৮ মার্চ হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে আইসিসি প্রকাশ করবে পূর্ণাঙ্গ সূচি। গ্রুপ করে সূচি কীভাবে প্রকাশ করা হবে, সেটার জন্য আইসিসি অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। আর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আইসিসি ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপারে যে নিরপেক্ষ ভেন্যুর সমঝোতায় পৌঁছেছে, সেটা কার্যকর হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে শ্রীলঙ্কায়। যদি পাকিস্তান ফাইনালে ওঠে, সে ক্ষেত্রে লঙ্কায় হবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি।
এ বছরে আইসিসির দুই টুর্নামেন্টেই কার্যকর হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের নিরপেক্ষ ভেন্যুর নীতি। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেছেন দুবাইয়ে। এমনকি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটিও হয়েছে দুবাইয়ে। আর কদিন আগে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত হওয়ার পরও তারা পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেছে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় কলম্বোর প্রেমাদাসায় পাকিস্তানের সাত ম্যাচের মধ্যে তিনটিই বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে।
সূচি প্রকাশ না হলেও ২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।