বাংলাদেশ ম্যাচের ১৭ বছর পর অপেক্ষা ফুরোচ্ছে পাকিস্তানের এই ভেন্যুর

১৭ বছর তো একেবারে কম সময় নয়। ক্রিকেট থেকে এককালে নির্বাসনে থাকা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভেন্যুতে এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) হচ্ছে হরহামেশাই। অথচ সেই দেশেরই এক ভেন্যুতে ১৭ বছর ধরে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। অবশেষে আজ দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরোচ্ছে ফয়সালাবাদ ইকবাল স্টেডিয়ামের।
বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৪টায় ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে এই স্টেডিয়ামের। ইকবাল স্টেডিয়ামে সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়েছিল ২০০৮ সালে। সেবারও হয়েছিল ওয়ানডে। ১৭ বছর আগে সেই ওয়ানডেতে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে পাকিস্তান ৭ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশকে। সেবার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭২ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সালমান বাট।
ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর দিনটা বিশেষ শাহিন শাহ আফ্রিদির জন্যও। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করলেও ওয়ানডেতে কখনো নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে আজ এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে শাহিনের। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেও হবে ফয়সালাবাদে। ৬ ও ৮ নভেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে। এর আগে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তান জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বাবর আজম ভেঙে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার রেকর্ড।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে এ বছরের জুনেই ফুরোতে পারত ফয়সালাবাদ স্টেডিয়ামের ১৭ বছরের অপেক্ষা ফুরোতে যাচ্ছে। এপ্রিলে ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল নিউজ ডট কম’-এর প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, তাদের (বাংলাদেশ-পাকিস্তান) টি-টোয়েন্টি সিরিজটি পাঁচ ম্যাচের হতে পারে। যার মধ্যে দুই ম্যাচ হতে পারে ফয়সালাবাদে। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ২৮ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি হয়েছিল লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। পাকিস্তান ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করেছিল।