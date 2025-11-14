বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগান ক্রিকেটারের অভিনয়ের কারণ কী

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে আফগানিস্তানের কাছে বৃষ্টি আইনে ৮ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। শেষ চারে উঠার জন্য ম্যাচটি দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাজমুল হোসেন শান্তর দলকে হারিয়ে শেষ হাসি হাসে আফগানরা। সেদিন ম্যাচ বাঁচানোর জন্য মাঠে অভিনয় করেছিলেন দলটির ব্যাটিং অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব।
সেন্ট ভিনসেন্টের আর্নোস ভেল স্টেডিয়ামে সেদিন আগে ব্যাট করে ১১৫ রান তোলে আফগানিস্তান। সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য ১২.১ ওভারে এই রান তাড়া করে জিততে হতো বাংলাদেশকে। ১২.৪ ওভারে বৃষ্টি নামলে বাংলাদেশের সামনে ১১৪ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। ৭ উইকেট তখন তাদের সংগ্রহ ৮১ রান। অর্থাৎ ততক্ষণে শেষ চারে উঠার সব সমীকরণ তখন শেষ হয়েছে বাংলাদেশের।
মহাগুরুত্বপূর্ণ জেতার জন্য জন্য চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি আফগানিস্তান। সেটার বড় প্রমাণ গুলবাদিন। বৃষ্টির পূর্বাভাস পেয়ে ডাগআউট থেকে সময়ক্ষেপণ করতে বলেছিলেন আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রধান কোচ জনাথন ট্রট। সে ইঙ্গিত বুঝতে পারেননি গুলবাদিন। ঊরুর চোটের ভঙ্গি করে মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি। সে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেঁসেই দিলেন ট্রট।
সে ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ট্রট বলেন, ‘বৃষ্টি আসছিল। আমি গুলবাদিনকে ইশারায় বলছিলাম, ‘ধীরে ধীরে’। আমি বলিনি যে শুয়ে পড়ো। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কত বল হয়েছে। কিন্তু আমার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে গুলবাদিন চোটের অভিনয় করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এটা দেখে রশিদ খান রেগে গিয়েছিল। সেটা পুরোপুরি একটা বিশৃঙ্খল ঘটনা ছিল।’