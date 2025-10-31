ভারতীয় নারী ক্রিকেটারের খেলা দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন মারুফা

আমানজত কৌর চার মারতেই উৎসব শুরু মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম। মুম্বাই ছাড়িয়ে পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এই আমেজ। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৩৯ রানের পাহাড় সমান লক্ষ্য করে ফাইনালে উঠেছে ভারত। রেকর্ড জয়ের পর আলোচনায় জেমিমা রদ্রিগেজ। তাঁর অসাধারণ ব্যাটিং দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন মারুফা আক্তার।
ক্যারিয়ারের সেরাটা জেমিমা জমিয়ে রেখেছিলেন সেমিফাইনালের জন্যই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের ইনিংস খেলে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ম্যাচ থেকে কথা বলতে গিয়ে চোখের পানি সামলে রাখতে পারেননি ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার। জেমিমার অসাধারণ ইনিংস দেখে মুগ্ধ শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলিরা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। ভারতীয় নারী ক্রিকেটারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মারুফাও। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মারুফা লিখেছেন, ‘জেমিমা দিদি। আমাদের অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছেন। আসলেই ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি।’
অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪১ রান করেছে ভারত। ওয়ানডে বিশ্বকাপ তো বটেই, মেয়েদের ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। ৫ উইকেটের জয়ে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত উঠে গেছে ফাইনালে। জেমিমাকে শুভকামনা জানিয়ে মারুফা লিখেছেন, ‘আপনার দল যেন আরও এগিয়ে যায় এবং আরও সফল হবেন-এই শুভকামনা রইল। ফাইনাল ম্যাচে আপনার জন্য শুভেচ্ছা।’
দুইবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেললেও মারুফা এবারই প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলেছেন। ৬ ম্যাচে ৬.৩৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬ উইকেট। বিশেষ করে, নতুন বলে ব্যাটারদের যেভাবে কাবু করেছেন, তা নজর কেড়েছে অনেকের। ইনস্টাগ্রামে মারুফার পোস্ট দেখে মন্তব্যের ঘরে জেমিমা লিখেছেন, ‘তোমাকে ধন্যবাদ মারুফা। নিজেই তো তুমি অনুপ্রেরণা। যা করছ, তা বাংলাদেশ ও পুরো দুনিয়ার মেয়েদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক।’
৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত গতকাল ৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ৫৯ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে এরপর রদ্রিগেজের সঙ্গে ১৫৬ বলে ১৬৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হারমানপ্রীত। সেঞ্চুরিটা ১১ রানের জন্য মিস করলেও ৮৮ বলে ৮৯ রানের ইনিংস স্বাগতিকদের জয়ে দারুণ অবদান রেখেছে। পরবর্তীতে দীপ্তি শর্মার ১৭ বলে ২৪, রিচা ঘোষের ১৬ বলে ২৬ রানের এই দুই ক্যামিও ইনিংস ভারতের জয় অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। ‘আর মাত্র এক ম্যাচ বাকি। আজ (গত রাতে) সত্যিই দারুণ খেলেছি আমরা। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলাটা সত্যিই বিশেষ কিছু। ভক্ত-সমর্থক ও পরিবারের সদস্যদের আমরা এটা উপহার দিতে চাই। আমরা একা খেলছি না। দর্শকেরা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে খেলা এখনো শেষ হয়নি। পুরো দেশ আমাদের পক্ষে আছে।’
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে রোববার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। সেদিন বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ। ভারতের জন্য এটা পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার ম্যাচ। ২০১৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে শিরোপা খুইয়েছিল ভারত। আর দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের কাছে এটা প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল।
