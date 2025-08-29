বিসিবি সভাপতির দৌড়ে তবে তামিম কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কে

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে আলাপ-আলোচনা। কারা হবেন পরিচালক, কে হবেন সভাপতি—এসব নিয়ে শুরু হয়ে গেছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এমনকি নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করার কথাও শোনা যাচ্ছে। আলোচনায় আছেন বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। নির্বাচনী হাওয়ায় ভাসছে আরেক সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালের মুখ।
সূত্র জানায়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) চাইলে বর্তমান সভাপতি বুলবুল পরিচালক পদে থেকে বিসিবি সভাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিতে পারেন। বর্তমানে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের দায়িত্বে থাকা নাজমুল আবেদীন ফাহিমের সঙ্গে তিনিও এনএসসির মাধ্যমে কাউন্সিলর হয়ে সরাসরি পরিচালক হিসেবেই বোর্ডে এসেছেন। এই দায়িত্বের বাইরে গিয়ে তাঁদের দুজনের ভিন্নভাবে বোর্ড কাউন্সিলর হওয়ার অন্য কোনো পথ এখন নেই।
এমন পরিস্থিতিতে আপাতত নির্বাচন নিয়ে তেমন কিছু ভাবছেন না বুলবুল। চট্টগ্রামে আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করতে গিয়ে কাল দুপুরে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন হলে মানুষ সঠিক ব্যক্তিকে বেছে নেয়। এটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমি হঠাৎ করেই এখানে এসেছি, দায়িত্ব নিয়েছি। এর আগে আমার স্থায়ী চাকরি ছিল (আইসিসিতে)। সেটা ছেড়ে দেশের জন্য এসেছি। যত দিন সম্ভব দেশের জন্য কাজ করে যাব। এরপর কী হবে, সেটা আমার হাতে নেই। আমি আর ফাহিম ভাই—দুজনই এনএসসির মনোনীত কাউন্সিলর। প্রথমে এনএসসি আমাকে কাউন্সিলর করবে, এরপর বোর্ড গঠন করা হবে, তারপর পরিচালকেরা ভোট দিয়ে সভাপতি বানাবেন। এটা এখনো অনেক দূরের বিষয়। আপাতত নিজের বর্তমান কাজেই মনোযোগ দিচ্ছি।’
বুলবুলের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, তিনি বোর্ডে সভাপতি যদি নাও থাকেন ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করতেও আপত্তি নেই। বুলবুল নিয়মিতই সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করছেন, নির্বাচন যথাসময়েই হবে। সিলেটে আগামী সোমবার বোর্ড সভায় নির্বাচনী রূপরেখার সিদ্ধান্ত আসতে পারে। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসতে মাঠের সমীকরণও বদলাতে শুরু করেছে। বিসিবির ক্লাব সংগঠক, বিভাগ ও জেলা কাউন্সিলররা এককাট্টা হচ্ছেন নির্বাচনী প্রস্তুতিতে। গত কয়েক দিনে সম্ভাব্য কাউন্সিলরদের দৌড়ঝাঁপে সেটার আভাস মিলেছে। অনেকে বলছেন, বুলবুলের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে নিজেদের হিসাব-নিকাশে তাঁরা নতুন সমীকরণে যেতে চান।
এই জায়গায় বেশ কিছু নামের সঙ্গে সামনে আসছে তামিম ইকবালের নামও। কিছুদিন আগে তিনি বিসিবির রোডম্যাপ থেকে নিজেকে আড়াল করলেও বিসিবির প্রভাবশালী পরিচালক মাহবুব আনামের নির্বাচন থেকে দূরে থাকার ঘোষণার পর তামিম সক্রিয় হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। শুরুতে ধারণা ছিল, তিনি ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। কোয়াবের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা থাকলেও তিনি মনোনয়নপত্র তোলেননি, বরং বিসিবি নির্বাচনের সমীকরণে এখন তাঁর নাম বেশি আসছে। ঢাকার একাধিক ক্লাব তাঁর প্রতি সমর্থনও জানাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী সমীকরণে বুলবুল-তামিমের সঙ্গে আরও নাম আসবে কি না, জানতে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।