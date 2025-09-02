বিসিবি সভাপতি পদে তাহলে তামিম-বুলবুল লড়াই

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। সেই নির্বাচন নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। আমিনুল ইসলাম বুলবুলকেও এটা নিয়ে অনেকবার কথা বলতে হয়েছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন সিলেটে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ব্যস্ত। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম ঘুরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বুলবুল। আগামী সপ্তাহে বিসিবির প্রধান হিসেবে তিনি নির্বাচন করবেন কি না এবং এই নির্বাচন কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমাদের ফাহিম ভাই এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। ঠিকভাবেই নির্বাচন করব। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, পরিচালক নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয়, দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে চেষ্টা করব।’
বিসিবি সভাপতি হওয়ার দৌড়ে শোনা যাচ্ছে তামিম ইকবালের নামও। কদিন আগে তিনি বিসিবির রোডম্যাপ থেকে নিজেকে আড়াল করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু বিসিবির প্রভাবশালী পরিচালক মাহবুব আনামের নির্বাচন থেকে দূরে থাকার ঘোষণার পর তামিম ইকবাল সক্রিয় হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তামিম-বুলবুলের লড়াই দেখা যেতে পারে বিসিবি সভাপতি হওয়ার লড়াইয়ে।
