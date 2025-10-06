হোম > খেলা > ক্রিকেট

সমালোচকদের জবাবে জাকেরের মুখে ‘তালা’

ক্রীড়া ডেস্ক    

আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করলেও সিরিজে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারেননি জাকের আলী অনিক। ছবি: ক্রিকইনফো

জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বে আফগানিস্তানকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। যে টি-টোয়েন্টি সংস্করণ আফগানিস্তানের ‘প্রিয়’, তাদের এই সংস্করণে হারানো নিঃসন্দেহে জাকেরের জন্য অনেক বড় অর্জন। কিন্তু ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট—সেটা কি তিনি হতে পেরেছেন? এটার উত্তর ‘না’।

৪, ২ ও ৬—আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ কত উইকেটে জিতেছে, সংখ্যাগুলো দিয়ে তা-ই বোঝাচ্ছে। প্রথম দুই ম্যাচে শ্বাসরুদ্ধকর জয় এলেও গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে জাকেরের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জিতেছে হেসেখেলে। ২ ওভার হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতে আফগানদের ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে জাকের-তানজিদ হাসান তামিমদের বাংলাদেশ। কিন্তু জাকের তিন ম্যাচ মিলিয়ে ৫০ রানও করতে পারেননি। গতকাল যেখানে তাঁর সুযোগ ছিল ম্যাচ শেষ করে আসার, সেই সুযোগটা হেলায় হারালেন। মুজিব-উর-রহমানের বল ক্রস ব্যাটে খেলতে গিয়ে এলবিডব্লুর শিকার হয়েছেন জাকের।

দল ভালো করলেও বাজে ব্যাটিংয়ের কারণে জাকেরকে নিয়ে চলছে সমালোচনা। শারজায় গত রাতে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি এলে জিজ্ঞেস করা হয়, এসব সমালোচনা কীভাবে তিনি সামলাচ্ছেন? বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘এগুলো (সমালোচনা) নিয়ে কিছু বলার নেই আমার। সিরিজ জিতে ভালো লাগছে।’

লিটনের অনুপস্থিতিতে এশিয়া কাপের সুপার ফোর থেকে অধিনায়কত্ব করছেন জাকের। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে প্রথম মিশনেই ব্যর্থ হয়েছেন। ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে হেরে এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। এবার তাঁর নেতৃত্বে আফগানদের ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। এমন অর্জনে সতীর্থদের বেশি কৃতিত্ব দিচ্ছেন জাকের। আফগানদের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জয়ের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘আমি ম্যাচ জেতাইনি। সবার প্রচেষ্টায় ম্যাচ জিতেছি। আমাকে কৃতিত্ব দেওয়ার কিছু নেই। লিটনদা ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি ঠিকমতো দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। ক্রিকেটাররা ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে অনেক ভালো করেছে।’

আফগানদের ধবলধোলাই করে দেরাদুনের প্রতিশোধ শারজায় নিল বাংলাদেশ

তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন সাইফ হাসান। ৩৮ বলে ২ চার ও ৭ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন নাসুম আহমেদ। ৩ ম্যাচে ৫.৫৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। আফগানিস্তানকে ৩–০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে দেরাদুনের প্রতিশোধ নিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে ৩–০ ব্যবধানে টি–টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা। এই নিয়ে দুইবার আফগানিস্তানকে টি–টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে আফগানদের বিপক্ষে ২–০ ব্যবধানে টি–টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের এমন আনন্দের মুহূর্তে না থেকেও ছিলেন লিটন
সম্পর্কিত

বিসিবি সভাপতির কাছে এবারের নির্বাচন নতুন লাগছে

আফগানদের ধবলধোলাইয়ের পর বাংলাদেশের চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপে

বাংলাদেশের এমন আনন্দের মুহূর্তে না থেকেও ছিলেন লিটন

বুলবুল এবার ‘লম্বা ইনিংস’ খেলার অপেক্ষায়

‘আফগানিস্তান এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল না’

আজ দেশের ক্রিকেটের বিতর্কিত নির্বাচন

আফগানদের ধবলধোলাই করে দেরাদুনের প্রতিশোধ শারজায় নিল বাংলাদেশ

আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করতে বাংলাদেশের চাই ১৪৪

‘বিসিবি নির্বাচন রাতের ভোটকেও হার মানিয়েছে’

ধবলধোলাইয়ের মিশনে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা