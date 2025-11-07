বাজে হারে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ‘কাঠগড়ায়’ তুললেন আফ্রিদি

ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। একই মাঠে ওয়ানডেতে নেতৃত্বের অভিষেকটা আরও দারুণভাবে রাঙানোর সুযোগ গতকাল এসেছিল শাহিন শাহ আফ্রিদির কাছে। কিন্তু কথায় আছে ‘ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস’। বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিয়ে ৮ উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান।
২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে সহজ জয় পেয়েছে পাকিস্তানের তিনটা ক্যাচ মিসের কারণে। লুহান ড্রে প্রিটোরিয়াসের রান যখন ১৮, তখন তাঁকে কট এন্ড বোল্ড করতে পারেননি নাসিম শাহ। তিনি আউট হয়েছেন ৪৬ রানে। আর ব্যক্তিগত ১৫ ও ৫৪ রানে জীবন পেয়েছেন কুইন্টন ডি কক ও টনি ডে জর্জি। যেখানে দশম ওভারের দ্বিতীয় বলে মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়রকে স্লগ করতে যান ডি কক। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ থেকে দৌড়ে এসে ক্যাচটা ধরেও তালুবন্দী করতে পারেননি মোহাম্মদ নাওয়াজ। ১৫ রানে বেঁচে যাওয়া ডি কক ১২৩ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ২২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
দক্ষিণ আফ্রিকার তিন টপ অর্ডার ব্যাটারের ক্যাচ মিসই যে পাকিস্তানকে বড্ড ভুগিয়েছে, সেটা স্বীকার করেছেন আফ্রিদি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত ক্যাচ মিসগুলো আমাদের ভুগিয়েছে। যদি আপনি সব সময় জেতেন, তখন আশেপাশে কী হচ্ছে বুঝতে পারবেন না। তবে আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।’ ফয়সালাবাদে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।
ফয়সালাবাদে গতকাল টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। ফখর জামান (০), বাবর আজম (১১) ও মোহাম্মদ রিজওয়ান (৪) দ্রুত বিদায় নিলে হাল ধরেন সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগা ১১৯ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন। সাইম (৫৩), সালমানের (৬৯) ফিফটির পাশাপাশি ফিফটি করেছেন নাওয়াজও। সাত নম্বরে নামা নাওয়াজের ৫৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংসটা পাকিস্তানের স্কোর ২৭০ পর্যন্ত নিয়ে গেলে। সাইম-সালমানকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফ্রিদি বলেন, ‘আমার মতে সাইম আইয়ুব ও সালমান আলী আগার জুটি সহায়তা করেছে। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর এরপর ২৭০ রান। আমার মতে ভালো স্কোর ছিল এটা।’
ইকবাল স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রিটোরিয়াসের উইকেট নিয়েছেন ওয়াসিম জুনিয়র। ৭৬ রান করা ডি জর্জিকে ফিরিয়েছেন ফাহিম আশরাফ। ৬৩ বলের ইনিংসে ৯ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন ডি জর্জি। আর পাকিস্তানি অধিনায়ক শাহিন ৭ ওভারে ৪১ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। যদি আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে, তাহলে ৬ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতবে তারা। সবশেষ ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের মাঠে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে।