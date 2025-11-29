ব্রাজিলকে পাত্তাই দিল না আর্জেন্টিনা

বিশ্ব ফুটবলের দুই পরিচিত নাম আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল। তাদের লড়াইয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় গোটা বিশ্বের ফুটবল ভক্তরা। অতীতে বহু রোমাঞ্চকর লড়াই উপহার দিয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দুই দেশ। ফুটবলের পর এখন ক্রিকেট মাঠেও লড়াই করতে দেখা যায় তাদের। তবে বাইশ গজে সবশেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে পাত্তা পায়নি ব্রাজিল।
৫ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আর্জেন্টিনা সফরে গেছে ব্রাজিল। সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি তারা। শুক্রবার দিবাগত রাতে সফরকারীদের ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে লা আলবিসেলেস্তেরা। এই জয়ে সিরিজে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ সন্ধ্যায় ফের মাঠে নামবে দুই দল।
বুয়েনস আয়ারসের ক্লাব সান আলবানোতে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান তোলে ব্রাজিল। ৫৫ বলে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন লুইস হেনরিক। ১৭ রান আসে মো. রেজাউল করিমের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউই দুই অঙ্ক স্পর্শ করতে পারেননি। বল হাতে ঝলক দেখিয়েছেন রোসি মেন্দিজাবাল। ৮ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি। আগুস্তিন রিভেরো নেন ২ উইকেট।
জবাবে পেদ্রো বেরনের ফিফটিতে ৩১ বল হাতে রেখে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আর্জেন্টিনা। ৪২ বলে ৫৩ রান এনে দেন অধিনায়ক। ২৩ রান করেন আলেজান্দ্রো ফার্গুসন। এছাড়া অ্যালান কির্সবাউমের ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। হেনরিক ও ফেলিপে মুনিজ স্বাগতিকদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন।
২০১৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি খেলা শুরু করেছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। জয়ের পাল্লা ভারী আর্জেন্টিনার। ২৯ ম্যাচ খেলে ১৭ টিতে শেষ হাসি হেসেছে তারা। বিপরীতে ১৬ ম্যাচ খেলে মাত্র চারটিতে জিতেছে ব্রাজিল।