ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন হেড, অস্ট্রেলিয়ার দাপট

সাদা পোশাকে সাদা বলের ক্রিকেট খেলতেই যেন বেশি পছন্দ করেন ট্রাভিস হেড। টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি—যে সংস্করণই হোক, প্রতিপক্ষ দলের কাছে মূর্তিমান এক আতঙ্ক তিনি। অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার আজ ভেঙে দিলেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছরের পুরোনো এক রেকর্ড।
সিডনিতে আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের তৃতীয় দিনে ১২তম টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন হেড। এখানেই শুধু থেমে থাকেননি। ইনিংসটাকে ১৬৩ রান পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। ১৬৩ রানের ইনিংস খেলার পথে অ্যাশেজ ইতিহাসে যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম ১৫০ রানের কীর্তি গড়েছেন তিনি। আজ তিনি ১৫০ করেছেন ১৫২ বলে। সমান ১৫২ বলে জ্যাক ক্রলি ২০২৩ সালে ম্যানচেষ্টারে ১৫০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন। হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরির দিনে পেছনে পড়ে গেল স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছরের পুরোনো এক রেকর্ড। ১৯৩০ সালে লর্ডসে ১৬৬ বলে ১৫০ রান তুলে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।
হেডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের দিনটা দাপটের সঙ্গেই শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর হয়েছে ১২৪ ওভারে ৭ উইকেটে ৫১৮ রান। ইংল্যান্ডের চেয়ে ১৩৪ রানে এগিয়ে স্বাগতিকেরা। স্টিভ স্মিথ ১২৯ রানে অপরাজিত। ৪৮ রানে ব্যাটিং করছেন বিউ ওয়েবস্টার।
প্রথম ইনিংসে ৩৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। দিনের খেলা শুরুর ২০ ওভার পর উইকেটের দেখা পায় ইংল্যান্ড। পঞ্চম টেস্টে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ইংল্যান্ড। ইনিংসের ৫৫তম ওভারের প্রথম বলে নেসারকে (২৪) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ব্রাইডন কার্স। তাতে ভেঙে যায় তৃতীয় উইকেটে হেড-নেসেরের ৭২ রানের জুটি।
একপ্রান্ত থেকে হেড তাঁর স্বভাবসুলভ তাণ্ডব চালিয়ে গেছেন। চতুর্থ উইকেটে স্টিভ স্মিথের সঙ্গে ৭৫ বলে ৫৪ রানের জুটি। এই জুটি গড়ার পথে ৬২তম ওভারের প্রথম বলে জশ টাঙকে আপার কাটে চার মেরে ১৫২ বলে ১৫০ রান করে ফেলেন হেড। ঝোড়ো ব্যাটিং করা হেড ১৬৬ বলে ২৪ চার ও ১ ছক্কায় ১৬৩ রানের ইনিংস খেলেছেন। ৬২তম ওভারের প্রথম বলে তাঁকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন জ্যাকব বেথেল।
হেডের পর সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন স্টিভ স্মিথও। ১১০তম ওভারের ঘটনা। ওভারের দ্বিতীয় বলে জ্যাকব বেথেলকে পুল করে ডিপ স্কয়ার লেগে পাঠিয়ে দৌড়ে তিন রান নেন স্মিথ। তাতেই টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩৭তম সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন স্মিথ। তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেন এসসিজির গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা। সিডনি টেস্টে সেঞ্চুরি করে দ্রাবিড়কে পেছনে ফেললেন স্মিথ। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরি ৩৬।
৩৭তম টেস্ট সেঞ্চুরির পর অপরাজিত থেকেই অ্যাশেজে পঞ্চম টেস্টে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছেন স্মিথ। অষ্টম উইকেটে ১০৫ বলে ৮১ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন স্মিথ-ওয়েবস্টার। অ্যাশেজে এই নিয়ে দুইবার দ্রুততম ১৫০ রানের কীর্তি গড়লেন হেড। ২০২১ সালে ব্রিসবেনে ১৪৩ বলে ১৫০ করেছিলেন তিনি। অ্যাশেজে দ্রুততম ১৫০ রানের কীর্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের। ২০০১ সালে এজবাস্টনে অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার এমন তাণ্ডব চালিয়েছিলেন।