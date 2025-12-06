জয়সওয়ালের সেঞ্চুরিতে সিরিজ ভারতের

আগের ম্যাচে ভারতের ৩৫৮ রান টপকে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সে হিসেবে ‘ফাইনালের’ রূপ নেওয়া শেষ ম্যাচে দারুণ একটা লড়াই-ই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বিশাখাপত্তনমে তেমন লড়াই আর হলো কই! এক পেশে ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে ভারত।
২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে এসে ভারতের টপ অর্ডার জ্বলে উঠলে ১০ দশমিক ১ ওভারেই জিতে যায় ভারত।
ওপেনিংয়ে এসে সেঞ্চুরি করেছেন জয়স্বী জয়সওয়াল। ১২টি চার ও ২টি ছয়ে ১১৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ওয়ানডে এটিই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মাকে নিয়ে ১৫৫ রানের জুটি গড়েন তিনি। ৭৩ বলে ৭৫ রানের ইনিংস খেলে রোহিত আউট হয়ে গেলে উইকেটে আসেন বিরাট কোহলি। ৪৫ বলে অপরাজিত ৬৫ রান করেন তিনি। দ্বিতীয় উইকেটে ৮৪ বলে তারা ১১৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়লে বড় জয় নিশ্চিত হয় ভারতের।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ২৭০ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। সফরকারী দলের এই স্কোরে বড় অবদান ওপেনার কুইন্টন ডি ককের। ৮টি চার ও ৬টি ছয়ে ৮৯ বলে ১০৬ রান করেন তিনি। পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা এবং বা হাঁতি স্পিনার কুলদীপ যাদব ৪টি করে উইকেট তুলে নিলে এদিন তিন শর নিচেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ডি ককের পর দ্বিতীয় ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার ব্যাটে।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে দুই দল এখন অংশ নেবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ৫ ম্যাচের এই সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ৯ ডিসেম্বর কটকে।