ক্রিকেটের এই নিয়ম অবশ্যই আইসিসির বদলানো উচিত: ভারতীয় ক্রিকেটার

আইসিসির একটি নিয়ম বদলাতে বলছেন ইরফান পাঠান। ছবি: ফাইল ছবি

অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেটে নিয়ম বদলায় বারবার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) নিয়ম বদলানোর কাজটা করে হরহামেশাই। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছে একটি নিয়ম বদলানোর দাবি করেছেন ইরফান পাঠান। এই নিয়ম পরিবর্তন না করা হলে মেজর টুর্নামেন্টে বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার।

পাঠান মন্তব্য করেছেন গতকাল গোল্ড কোস্টে ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে শুবমান গিলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া পেসার মার্কাস স্টয়নিস এলবিডব্লিউর আবেদন করলে আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে আউট ঘোষণা করেন। সেই অবস্থাতেই সিঙ্গেল নেন গিল এবং রিভিউ করেছেন। রিভিউতে ইনসাইড এজের প্রমাণ পাওয়ায় বেঁচে যান তিনি। কিন্তু তাঁর সেই রান যোগ হলো না ভারতের স্কোরবোর্ডে। ম্যাচ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পাঠান বলেন, ‘আপনার আবেদনের পর আম্পায়ার আউট দিলেন। ব্যাটার রিভিউ নিলেন ও লেগসাইডের বাইরে যাওয়ার পরে তিনি নট আউট হলেন। বল প্যাডে লাগার পর সেটা চলে গেল কিন্তু রিভিউ নেওয়ার কারণে ব্যাটার রান পেলেন না। এমনটা তো হতে পারে না।’

এলবিডব্লিউর বিরুদ্ধে রিভিউ নেওয়ার পর ব্যাটার বেঁচে যাওয়ার পরও তাঁর সেই রান যোগ না হওয়ার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে নিয়ম বদলানোর আহ্বান পাঠানের। উদাহরণ হিসেবে তিনি বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের সাবেক এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার বলেন, ‘নিয়মের পরিবর্তন না হলে প্রত্যেক দল এভাবে রান মিস করবে। মনে করুন বিশ্বকাপ ফাইনালে এমন ঘটনা ঘটল। আপনার দল ১ রানে হারল এবং ১ রানটা হলো সেটাই যা রিভিউ নেওয়ার কারণে আপনি পাননি। ক্রিকেটের এই নিয়ম আইসিসির অবশ্যই বদলানো উচিত। পরিবর্তন না করা হলে অবশ্যই সমস্যা হবে।’

পাঠান যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, সেটা গত বছরই ঘটেছে। নিউইয়র্কে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি ফাইনাল ম্যাচ না হলেও এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। ১৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ওটনিল বার্টম্যান এলবিডব্লুর আবেদন করলে আম্পায়ার আউট দিয়েছেন। মাহমুদউল্লাহ রিভিউ নিয়ে বেঁচে গেলেও তাঁর ১ রান যোগ হয়নি বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে। পরবর্তীতে ম্যাচটি বাংলাদেশ হেরে যায় ৪ রানে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গিলের সেই ১ রান স্কোরবোর্ডে যোগ না হলেও ভারত জিতেছে ৪৮ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। গ্যাবায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।

