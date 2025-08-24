অভিনব উপায়ে এশিয়া কাপের দল দিল আফগানরা, আছেন কারা

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) কাছে এশিয়া কাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণার শেষ দিন ছিল ২২ আগস্ট। ৮ দেশের ৮ ক্রিকেট বোর্ডের সেটা করার কথা। অনেকে ডেডলাইনের মধ্যে দল ঘোষণা করেছে, কেউবা আবার সেটা করেছে দেরিতে।
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) আজ টুর্নামেন্টের দল ঘোষণা করেছে অভিনব উপায়ে। বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ৪৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনায় বড় বড় ব্যানার। বিজ্ঞাপন মনে হলেও আসলে ঠিক সেটা ছিল না। এভারে এসিবি ঘোষণা করেছে ১৭ সদস্যের দল। আফগানিস্তানের এশিয়া কাপের দলে থাকা ক্রিকেটারদের নাম ও ছবি দেখা গেছে ব্যানারগুলোতে। এশিয়া কাপে আফগানদের অধিনায়ক রশিদ খান। ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, নাঙ্গিয়াল খারোতি, আবদুল্লাহ আহমেদজাই—রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে এসিবি নিয়েছে এই রাখা হয়েছে ৩ জনকে।
আফগানিস্তানের ১৭ সদস্যের দলে আছেন ৬ অলরাউন্ডার। অধিনায়ক রশিদ খানের সঙ্গে থাকছেন আরও দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী ও শরাফউদ্দিন আশরাফ। যাঁদের মধ্যে শরাফউদ্দিন বাঁহাতি স্পিনার। আছেন তিন পেস বোলিং অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাই, করিম জানাত ও গুলবদিন নাইব। এবারের এশিয়া কাপে শক্তিশালী স্পিন বিভাগ নিয়ে যাচ্ছে এসিবি। তিন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডারের সঙ্গে আছেন মুজিব উর রেহমান, নুর আহমদ জাদরান ও মোহাম্মদ গজনফার। বাঁহাতি চায়নাম্যান নুর আহমদ প্রতিপক্ষের জন্য কতটা আতঙ্কের, সেটা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও আইপিএলে নিয়মিত দেখা যাচ্ছে।
১৭ সদস্যের এশিয়া কাপের দলে আছেন ৩ স্বীকৃত পেসার নাভিন উল হক, ফজলহক ফারুকি ও ফরিদ মালিক। টপ অর্ডারে রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, দারউইশ রাসুলিদের সঙ্গে থাকছেন বিস্ফোরক বাঁহাতি ব্যাটার সেদিকউল্লাহ আতাল। গুরবাজের সঙ্গে আছেন আরেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ ইসহাক।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রাখে এবারের এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। ৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে হংকং-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপ। ‘বি’ গ্রুপে আফগানদের অপর দুই প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ হবে ১৬ সেপ্টেম্বর ও ১৮ সেপ্টেম্বর। গ্রুপ পর্বে আফগানদের তিনটি ম্যাচই হবে আবুধাবিতে। এশিয়া কাপের আগে শারজায় পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে আফগানরা।
এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের দল
রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান, দারউইশ রাসুলি, সেদিকউল্লাহ আতাল, মোহাম্মদ নবী, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, করিম জানাত, গুলবদিন নাইব, শরাফউদ্দিন আশরাফ, মোহাম্মদ ইশাক (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ গজনফার, মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদ, ফরিদ মালিক, ফজলহক ফারুকি, নাভিন উল হক
রিজার্ভ:
ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, নাঙ্গিয়াল খারোতি, আবদুল্লাহ আহমেদজাই
