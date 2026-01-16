হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিপিএলের সূচি পরিবর্তনে ধকল যাবে ক্রিকেটারদের ওপর দিয়েই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: বিসিবি

মোহাম্মদ মিঠুন, মেহেদী হাসান মিরাজদের সাময়িক খেলা বয়কটের কারণে ২০২৬ বিপিএলের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। লিগ পর্বের ম্যাচই নয়, পরিবর্তন করতে হয়েছে প্লে-অফের সূচিও। আগের সূচি অনুযায়ী ক্রিকেটারদের যে বিশ্রামের সুযোগ ছিল, সূচি বদলাতে বিশ্রামটুকু মিলবে না।

আগের সূচি অনুযায়ী প্লে-অফের প্রথম দুই ম্যাচ প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হওয়ার কথা ছিল ১৯ জানুয়ারি। তবে গতকাল একদিন বিপিএল স্থগিত হওয়ায় সূচি বদলে গেছে। নতুন সূচিতে ২০ জানুয়ারি হবে প্লে-অফের প্রথম দুই ম্যাচ। মিরপুরে সেদিন বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে এলিমিনেটর। সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে প্রথম কোয়ালিফায়ার। তবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার, ফাইনালের সূচি বদলায়নি। ২১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। সেক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল ও এলিমিনেটরের জয়ী দলকে পরের দিনই মাঠে নামতে হচ্ছে।

দুই কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর শেষে ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি। মিরপুরে আগামী শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। সিলেট টাইটানস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস এরই মধ্যে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে। রংপুর রাইডার্স, ঢাকা ক্যাপিটালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের লড়াই চলছে চতুর্থ দলের জন্য।

স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ম্যাচ আজ দুপুরে বেলা ২টায় মিরপুরে শুরু হবে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট-রাজশাহী। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মাঠে গড়াবে। সে কারণে আগের সূচি অনুযায়ী আজ যে দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো কাল হবে। একইভাবে আগামীকালের দুই ম্যাচ হবে পরশু। আজকের টিকিট দিয়েই স্থগিত হওয়া ম্যাচ দুটি দর্শকেরা দেখতে পারবেন বলে বিসিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এমনকি গতকাল স্থগিত হওয়া দুটি ম্যাচের টিকিটের টাকাও দর্শকেরা বিসিবির ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করলে ফেরত পাবেন।

কোয়াব সভাপতি মিঠুন এবারের বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক। ৮ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে মিঠুনের ঢাকা। প্লে-অফে যেতে হলে হাতে থাকা দুটি ম্যাচ তো জিততে হবেই। তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যান্য ম্যাচের দিকেও। আগামীকাল ও পরশু ঢাকা খেলবে রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে। তবে যেকোনো এক ম্যাচ হারলেই ঢাকা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে।

পরিবর্তিত সূচিতে বিপিএলের প্লে-অফ

২০ জানুয়ারি

দুপুর ১টা এলিমিনেটর (তৃতীয়-চতুর্থ)

সন্ধ্যা ৬টা প্রথম কোয়ালিফায়ার (প্রথম-দ্বিতীয়)

২১ জানুয়ারি

সন্ধ্যা ৬টা দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (এলিমিনেটর জয়ী-প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল)

২৩ জানুয়ারি

সন্ধ্যা ৭টা ফাইনাল

