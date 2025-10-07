হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর ধাক্কা খেল আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশ সিরিজ শেষ হয়ে গেল আফগান পেসার মোহাম্মদ সালিমের। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের কাছে শারজায় পরশু রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে আফগানিস্তান। সেই সিরিজের পর দল দুটি এবার মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন ধাক্কা খেল আফগানরা।

বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে ছিটকে গেছেন আফগানিস্তানের পেসার মোহাম্মদ সালিম। কুঁচকির মাংসপেশিতে বাড়তি চাপ অনুভব করছেন তিনি। এই চোটে পড়েই সালিমের বাংলাদেশ সিরিজ শেষ হয়ে গেল। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) গতকাল রাতে এক বিবৃতিতে এই পেসারের সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন। এক বিবৃতিতে এসিবি জানিয়েছে, টিম ফিজিও সাফির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে প্রথম ওয়ানডেতে খেলার মতো অবস্থায় নেই তিনি। আপাতত এসিবির হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন তিনি। আবুধাবিতে আগামীকাল শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।

সালিমের পরিবর্তে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন বিলাল সামি। ওয়ানডে সিরিজের মূল দলে আজ যোগ দেওয়ার কথা সামির। তিনি নজর কেড়েছেন কদিন আগে শেষ হওয়া ‘গাজী আমানুল্লাহ খান আঞ্চলিক ওয়ানডে টুর্নামেন্ট’ নামে আফগানিস্তানের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্টে। স্পিনঘর রিজিওনসের হয়ে ৪.৯৭ ইকোনমিতে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন আফগান এই পেসার।

আফগানিস্তানের হয়ে দুই ওয়ানডে এবং একটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সালিম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অবশ্য একটি উইকেটও পাননি। সর্বশেষ খেলেছেন গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে। এদিকে বিলাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু একটি ওয়ানডে খেলেছেন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে গত বছরের ডিসেম্বরে হারারেতে হয়েছিল সেই ওয়ানডে।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হয়েছে। শারজায় অনুষ্ঠিত সেই সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জেতে বাংলাদেশ। এবার ভেন্যু বদলে আবুধাবিতে আগামীকাল ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামবে দুই দল। ১১ ও ১৪ অক্টোবর আবুধাবিতেই হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে।

বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তানের ওয়ানডে সিরিজের দল

হাসমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, সেদিকুল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, ইকরাম আলখৈল, মোহাম্মদ নবি, নাঙ্গিয়াল খারোতি, রশিদ খান, এ এম গাজানফার, আবদুল্লাহ আহমাদজাই, বিলাল সামি, বশির আহমেদ।

