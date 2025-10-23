হোম > খেলা > ক্রিকেট

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    

আবারও শূন্য রানে আউট হন কোহলি। ছবি: এএফপি

ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই করেই আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে গিয়েছিল ভারত। সেখানেও অজেয় থেকেই ট্রফি জিতেছিল তারা। নিজেদের সেই অজেয় রূপটি শুবমান গিলের ভারত হারিয়ে ফেলল অস্ট্রেলিয়া সফরে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই খুইয়ে বসল তারা।

আজ অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে হারিয়েছে ভারতকে। প্রথমে ব্যাট করে রোহিত শর্মা (৭৩) ও শ্রেয়াস আইয়ারের (৬১) ফিফটির সুবাদে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৪ রান তোলে ভারত। লক্ষ্য তাড়ায় ২২ বল ও ২ উইকেট হাতে রেখেই জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া।

লক্ষ্য তাড়ায় ১৮৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া অস্ট্রেলিয়াকে পথ দেখিয়েছেন কুপার কনোলি। ৫৩ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তবে ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ করেন ম্যাথু শর্ট।

