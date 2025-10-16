হোম > খেলা > ক্রিকেট

‘২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় অঙ্কন’

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওয়ানডে অভিষেকের অপেক্ষায় অঙ্কন। গত বছরের অক্টোবরে টেস্ট অভিষেক হয়েছে তাঁর। ছবি: ক্রিকবাজ

বছরখানেক আগে টেস্ট অভিষেক হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের। এবার ওয়ানডে দলের জার্সি গায়ে তোলার অপেক্ষায় এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাঁকে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক প্যানেল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য আজ দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। প্রথমবারের মতো এই সংস্করণে ডাকা হয়েছে অঙ্কনকে। গত কয়েক বছর ধরেই ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত মুখ তিনি। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ (ডিপিএল), জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) ধারাবাহিক পারফর্ম করে টেস্টের পর এবার পঞ্চাশ ওভারের দলেও জায়গা করে নিলেন ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের মিডলঅর্ডার। বাজে সময়ে অঙ্কনের উপর আস্থা রাখলেন নির্বাচকরা। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের ৯৬ ম্যাচের ৯০ ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ৩৪২৯ রান। ৪ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ফিফটি করেছেন ২৮ টি। ব্যাটিং গড় ৪৪.৫৩।

আগামী ১৮ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডেতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২১ ও ২৩ অক্টোবর বাকি ম্যাচ দুটি খেলবে তারা।

অঙ্কনের প্রসঙ্গে লিপু বলেন, ‘আমাদের দলের মিডল অর্ডার যথেষ্ট ভুগছে। বলতে পারেন প্রায় সবাই ভুগেছে, রান খরায় আছে। সে জায়গার জন্য আমরা মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে এনেছি। আমরা ২০২৭ বিশ্বকাপটা আমরা ওয়ানডে সংস্করণে খেলব। মিডলঅর্ডারের শক্তি বাড়ানোর জন্য যেসব সম্ভাব্য ক্রিকেটার থাকবেন তাদের মধ্যে অঙ্কন অন্যতম। তাকে এনে আমরা গভীরতা বাড়িয়েছি। যেখানে টিম ম্যানেজমেন্ট ও অধিনায়কের একটা পছন্দ থাকবে। যারা ভালো ব্যাটিং করতে পারেনি, তাঁদের কিছু ম্যাচের জন্য বিরতি দিতে পারব। সেই সুযোগটা সেখানে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে অঙ্কনকে নিয়ে।’

