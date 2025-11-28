লঙ্কানদের কাছে হারের ম্যাচে লজ্জাজনক রেকর্ডে বাবর

এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা হচ্ছে এমনই। রেকর্ড তিনি নিয়মিত করছেন। তবে সবটাই যে সুখকর, এমনটা নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের বিপক্ষে ২ বল খেলে রানের খাতাই খুলতে পারেননি। দুষ্মন্ত চামিরার বলে এলবিডব্লিউ হয়ে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম লেখালেন বাবর। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন বাবর। তাতে পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ডাক মারার বিব্রতকর রেকর্ডে যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন তিনি। তাঁর সমান ১০ বার করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন সাইম আইয়ুব ও উমর আকমল।
বাবর এখন পর্যন্ত ১৩৫ ম্যাচের ১২৮ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ইনিংসের হিসেবে প্রতি ১২.৮ ইনিংস পর পর শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। সাইম আইয়ুব ১০ ডাক মেরেছেন ৫৩ ইনিংস খেলে। উমর আকমল ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৭৯ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। শহিদ আফ্রিদি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৮ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সাত বার ডাক মেরে এই তালিকায় যৌথভাবে তিনে কামরান আকমল, মোহাম্মদ হাফিজ ও মোহাম্মদ নাওয়াজ।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল খেলতে নেমে নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫ ম্যাচ খেলে নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ল পাকিস্তান। আগামীকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের অপর দল জিম্বাবুয়ে লিগ পর্বেই ছিটকে গেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও এই ত্রিদেশীয় সিরিজে একবার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন তিনি।
পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড
ডাক
বাবর আজম ১০
সাইম আইয়ুব ১০
উমর আকমল ১০
শহিদ আফ্রিদি ৮
কামরান আকমল ৭
মোহাম্মদ হাফিজ ৭
মোহাম্মদ নাওয়াজ ৭