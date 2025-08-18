‘এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই যাচ্ছে বাংলাদেশ’

২০১২, ২০১৬, ২০১৮—তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেও শিরোপা ছুঁতে পারেনি বাংলাদেশ। মাশরাফি বিন মর্তুজা, সাকিব আল হাসানদের সেই কান্নাভেজা মুহূর্ত এখনো বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা ভুলতে পারছেন না। তবে জাকের আলী অনিক মনে করেন, এবার এশিয়া কাপে ভিন্ন গল্প লিখতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
২০২৫ সালে বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে থাকা বাংলাদেশ টানা দুটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে প্রথম ম্যাচ হারের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। লঙ্কানদের বিপক্ষে এটাই বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়। লঙ্কাজয়ী দল নিয়ে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলে ফলও পেয়েছে হাতেনাতে। মিরপুরে জুলাইয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। শামীম হোসেন পাটোয়ারীর দুর্দান্ত ফিল্ডিং, পারভেজ হোসেন ইমন-তানজিদ হাসান তামিমের ঝোড়ো ব্যাটিং, মিডল অর্ডারে জাকেরের দায়িত্বশীল ব্যাটিং, শেখ মেহেদী হাসান-মোস্তাফিজুর রহমানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং—সব কিছুর সমন্বয়ে বাংলাদেশ টানা দুটি সিরিজ জিতেছে।
মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন জাকের। এর আগে টানা তিন বার বাংলাদেশ যে রানার্সআপের বেদনা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল, এবার সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগানো সম্ভব কিনা? শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা দুটি সিরিজ জয় বাংলাদেশ দলকে কতটা উদ্বুদ্ধ করছে এশিয়া কাপে? সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নের উত্তরে জাকের বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ, এবার আমরা এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যেই যাচ্ছি। এটা ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই যাচ্ছি আমি। ইনশা আল্লাহ আমাদের সবাই বিশ্বাস করে। বিশেষ করে এখন আমাদের যে পরিবেশ আছে, সবাই যেমন পরিশ্রম করছে, ইনশা আল্লাহ আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই যাব।’
এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ খেলার সুযোগ পাচ্ছে তিন ম্যাচ। ৩০ আগস্ট, ১ সেপ্টেম্বর ও ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস। এই সিরিজ দিয়ে এশিয়া কাপের আগে নিজেদের কতটা ঝালিয়ে নেওয়া সম্ভব—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে জাকের বলেন, ‘দেখুন, আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে বলেন, তাহলে এটা একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ। অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকটা ম্যাচ জয়ের জন্য যাওয়া উচিত। দল কী চিন্তাভাবনা করছে...আমি যতদূর জানি, একই রকম চিন্তাভাবনা করছে। এটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ। প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততে হবে। সমান চেষ্টা থাকতে হবে।’
মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হয়েছেন লিটন দাস। লিটনের নেতৃত্বে প্রথম সিরিজেই হোঁচট খায় বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচ জয়ের পরও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারে বাংলাদেশ। এ ছাড়া, এই নেদারল্যান্ডসের কাছেই ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে হেরেছিল বাংলাদেশ। ২০২২, ২০২৪—এই দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ডাচদের হারাতে ঘাম ছুটে গিয়েছিল বাংলাদেশের। জাকেরের মতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো প্রতিপক্ষই সহজ নয়। ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। তো এমনই চিন্তাভাবনা। আমাদের পরিকল্পনা থাকবে যেকোনো দলের সঙ্গে যে ধরনের ক্রিকেট খেলি, সেরকমই খেলব। তেমনভাবেই প্রস্তুতি নেব। ভালো পারফরম্যান্স করতে পারব।’
২০১২ সালে পাকিস্তানের কাছে ২ রানে হেরে এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল বাংলাদেশ। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে দুইবার বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল ভারত। যার মধ্যে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। ২০১৮ সালে সবশেষ যে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ফাইনালে উঠেছিল, সেটা ওয়ানডে সংস্করণে হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এবার ৮ দলের এশিয়া কাপ হবে আমিরাতে। বাংলাদেশের গ্রুপে পড়েছে শ্রীলঙ্কা, হংকং ও আফগানিস্তান। এদিকে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বে খেলবে আরব আমিরাত ও ওমানের বিপক্ষে।