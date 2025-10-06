আফগানদের ধবলধোলাইয়ের পর বাংলাদেশের চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপে

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। যে টি-টোয়েন্টি বাংলাদেশের কাছে ‘জুজু’, সেই সংস্করণেই দাপট দেখাচ্ছে দলটি। কিন্তু মেজর কোনো টুর্নামেন্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন বাংলাদেশ লিখে চলে একের পর এক হতাশার গল্প।
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ মেজর টুর্নামেন্টে লাগাতার ব্যর্থ হচ্ছে। সেবার কোনোমতে দুই ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ কেটেছিল ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির টিকিট। কিন্তু এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কোনো ম্যাচ না জিতেই অভিযান শেষ হয়েছে বাংলাদেশের। কদিন আগে আরব আমিরাতে এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা থাকলেও জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।
টি-টোয়েন্টি সংস্করণে বাংলাদেশ এখন ধারাবাহিক খেলছে ঠিকই। কিন্তু ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমির সম্ভাবনা জাগিয়েও সেই আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তারা। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হতে যাচ্ছে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। শারজায় গতকাল আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে জাকের আলী অনিক জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এখন পাখির চোখ করছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘প্রস্তুতি খুব ভালো হচ্ছে। কোচরাও সেভাবেই এগোচ্ছেন। বিশ্বকাপের আগে আছে ৬ টি-টোয়েন্টি। বিশ্বকাপের জন্য ক্রিকেটাররা কীভাবে প্রস্তুত হতে পারে, সেভাবেই সব চলছে।’
আফগানিস্তানকে শারজায় গত রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে পরশু শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। টি-টোয়েন্টিতে ছন্দে থাকা বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন এই ওয়ানডে সিরিজ। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে জাকের বলেন, ‘এশিয়া কাপে আমরা খেলেছি আবুধাবিতে খেলেছি। কন্ডিশন আমাদের জানা আছে। মাঠটা বড়। আমরাও দল হিসেবে প্রস্তুত। ওয়ানডে সিরিজেও করতে চাই দারুণ কিছু।’
এশিয়া কাপ থেকেই সাইফ হাসান আছেন দারুণ ছন্দে। ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে ১৭৮ রান করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে কিছু করতে পারেননি। জ্বলে উঠেছেন গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে।৩৮ বলে ২ চার ও ৭ ছক্কায় ৬৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সাইফকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফগানিস্তানের প্রধান কোচ জনাথন ট্রট বলেন, ‘সে (সাইফ) অনেক দারুণ খেলেছে। একটা বল মনে হয় গাছেও মেরেছে। ক্লিন হিট ভালো করতে পারে।’
আফগানিস্তান সিরিজ শেষে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে সিরিজ খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ সফরে। ক্যারিবীয়দের পর বাংলাদেশে আসবে আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজে হবে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি।