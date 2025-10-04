ভারত-আফগানিস্তানের বিপক্ষে এতটা অপ্রতিরোধ্য সোহান

একই ভেন্যুতে টানা দুই টি-টোয়েন্টি। চিত্রনাট্যও একই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ পেয়েছে শ্বাসরুদ্ধকর জয়। দুইবারই বাংলাদেশকে খাদের কিনারা থেকে বাঁচিয়েছেন নুরুল হাসান সোহান।
শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দুই টি-টোয়েন্টিতেই ছয় নম্বরে নেমেছেন সোহান। ১৫৮.৮২ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৫৪ রান। তবে তাঁর গড় অসীম। কারণ, আফগান বোলাররা তাঁকে যে আউটই করতে পারেননি। শুধু এই টি-টোয়েন্টি সিরিজই নয়, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সোহান তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতেই অপরাজিত। এমনকি ভারতের বিপক্ষেও সোহানের গড় অসীম। এশিয়ার এই দুই দলের বিপক্ষে তিনি যে অপ্রতিরোধ্য, সেটা বলে দিচ্ছে পরিসংখ্যান।
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টির দৃশ্যপটটাই চিন্তা করা যাক। ১৫২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১১.৩ ওভারে বিনা উইকেটে ১০৯ রান ছিল বাংলাদেশের। হঠাৎ ধসে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১৫.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৮ রান। হাতে ৪ উইকেট থাকলেও শেষ ২৬ বলে ৩৪ রানের পথও অনেক জটিল মনে হচ্ছিল। সে সময় সপ্তম উইকেটে রিশাদ হোসেনের সঙ্গে ১৮ বলে ৩৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে মাঠ ছেড়েছেন সোহান। ১৩ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ৩৫ রান করে অপরাজিত থাকেন সোহান। যেখানে ১৯তম ওভারের প্রথম দুই বলে আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে দুই ছক্কা মেরে ম্যাচটা বাংলাদেশের দিকে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে রিভার্স স্কুপে ওমরজাইকে যে ছক্কাটা সোহান মেরেছেন, সেটা চোখে লাগার মতো।
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। শারজায় গত রাতে কখনো ম্যাচের পাল্লা বাংলাদেশের দিকে, কখনোবা সেটা হেলে পড়ে আফগানদের দিকে। তবে মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নুর আহমদদের পেয়ে বসতে দেননি সোহান। রশিদকে রিভার্স সুইপে চার মেরেছেন। বিশেষ করে নবম উইকেটে শরীফুল ইসলামের সঙ্গে সোহানের ৮ বলে ২১ রানের জুটির কথা বলতেই হবে। ১৪৮ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৭.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৯ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। শেষ ১২ বলে যখন ১৯ রানের সমীকরণ, তখন নুর আহমদকে ছক্কা মারেন সোহান।
সোহানের ব্যাটিং দেখেই দেখেই যেন অনুপ্রাণিত হয়েছেন শরীফুল ইসলাম। ৬ বলে ২ চারে ১১ রান করে অপরাজিত থাকেন শরীফুল। শেষ ওভারের প্রথম বলে আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে চার মেরে জিতিয়েছেন শরীফুল। ম্যাচ জয়ের নায়ম শরীফুলকে কুর্নিশ করেছেন সোহান। বাংলাদেশের ২ উইকেটের জয়ে শরীফুলের হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। ব্যাটিংয়ে ক্যামিও ইনিংসের পাশাপাশি ৪ ওভার বোলিংয়ে ১৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। শরীফুলও কৃতিত্ব দিয়েছেন সোহানকে। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শরীফুল বলেন, ‘উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো ছিল। অনুশীলনে যা করেছি, সেটাই চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত এটা কাজে দিয়েছে। যখন ব্যাটিংয়ে নেমেছি, সোহান ভাই উইকেট বিলিয়ে দিতে না করেছেন। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়েছি।’
ভারতের বিপক্ষে অবশ্য সোহান একটা ম্যাচই খেলেছেন। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে ১৪ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত সুপার টুয়েলভের সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে বাংলাদেশকে ৫ রানে হারায় ভারত। এদিকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে তিন ম্যাচ খেলেছেন সোহান। ১৬৫ গড়ে করেছেন ৬৬ রান। চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে ২০২৫ এশিয়া কাপের সুপার ফোরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৬ বলে ১২ রান করে অপরাজিত থাকেন।
এবারের এশিয়া কাপ দিয়ে দুই বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন সোহান। তবে এশিয়া কাপে কেবল ২ ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ থাকলেও কাজে লাগাতে পারেননি। এবার বাংলাদেশের সামনে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাইয়ের হাতছানি। শারজায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
বিভিন্ন দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে সোহানের গড় (সেরা পাঁচ)
প্রতিপক্ষ গড়
ভারত অসীম
আফগানিস্তান অসীম
সংযুক্ত আরব আমিরাত ৫৪
জিম্বাবুয়ে ৪০.৩৩
নেদারল্যান্ডস ৩৫
