এবার পাওয়া গেল আগের সাকিবকেই, অ্যান্টিগার হার

এই তো আগের ম্যাচেই পুরোদস্তুর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সাকিব আল হাসান জিতেছিলেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছিলেন তিনি। ঠিক তার পরের ম্যাচে সাকিব নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। হারল তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস-ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। এই ম্যাচে সাকিব করেছেন ১৪ বলে ১৩ রান। বোলিংয়ে ৬.২৫ ইকোনমিতে পেয়েছেন ১ উইকেট। কিন্তু তাঁর দল অ্যান্টিগা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান জমা করতে পারেনি। প্রতিপক্ষ ত্রিনবাগো জিতেছে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে।
অ্যান্টিগার দেওয়া ১৪৭ রানের লক্ষ্যে নেমে দলীয় ২৭ রানেই ভেঙে যায় ত্রিনবাগোর উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে সাকিবকে স্লগ সুইপ করতে যান কলিন মুনরো। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে তালুবন্দী করেন কারিমা গোরে। ত্রিনবাগো ওপেনার মুনরো ১০ বলে ৯ রান করে আউট হয়েছেন। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে কিসি কার্টি তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেলতে থাকেন। দ্বিতীয় উইকেটে ৭৩ বলে ৮৭ রানের জুটি গড়েন অ্যালেক্স হেলস ও কার্টি।
১৬তম ওভারের চতুর্থ বলে কার্টিকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন জেইডেন সিলস। ৪৫ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৬০ রান করে কার্টি আউট হয়েছেন। তিনি আউট হওয়ার পর ২৬ বলে ৩৩ রানের সমীকরণ ৮ বল আগেই মিলিয়ে ফেলেছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। ১৮.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৫২ রান করে ফেলে ত্রিনবাগো। কার্টির (৬০) পর দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেন হেলস। ৪৬ বলে ৬ চারে ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন হেলস। চার নম্বরে নামা ত্রিনবাগো অধিনায়ক নিকোলাস পুরান ১১ বলে ২৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনি মেরেছেন ২ ছক্কা। এদিকে সাকিব ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট।
ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক পুরান। আগে ব্যাটিং পাওয়া অ্যান্টিগা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ১৪৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন জুয়েল অ্যান্ড্রু। ৩১ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৩ চার ও ২ ছক্কা। ত্রিনবাগোর মোহাম্মদ আমির ৪ ওভারে ২২ রান খরচ করে নিয়েছেন ৩ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। তাঁর হাতেই উঠেছে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। আমিরের দুই সতীর্থ আকিল হোসেন ও আন্দ্রে রাসেল নিয়েছেন দুটি করে উইকেট।