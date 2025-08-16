এশিয়া কাপের পরই আমিরাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ

আসছে অক্টোবরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাদা বলের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ৩টি টি-টোয়েন্টি ও সমান ম্যাচের একটি ওয়ানডে সিরিজের সূচিও আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।
সিরিজটি হওয়ার কথা আগেই শোনা গিয়েছিল, এসিবির এই সিরিজের সূচি প্রকাশের অর্থই সিরিজটি হচ্ছে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটি হবে ২ অক্টোবর। ৪ ও ৬ অক্টোবর হবে পরের দুটি টি-টোয়েন্টি।
টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে দুই দিনের বিরতি দিয়ে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান খেলবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ৯ অক্টোবর শুরু হওয়া সিরিজের পরের দুটি ওয়ানডে হবে ১১ ও ১৪ অক্টোবর।
টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে—দুটি সিরিজের সব ম্যাচই হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এই সিরিজের আগে আরব আমিরাতেই টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ খেলবে বাংলাদেশ। ৯ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া এই এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশ উঠলে আফগানিস্তান সিরিজের আগে আর দেশে ফিরবে বাংলাদেশ। এশিয়া কাপের গ্রুপ ‘বি’তে আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলবে বাংলাদেশ।
গতকাল সিরিজের সূচি প্রকাশ করে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এসিবি, সেখানে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নাসিব খান বলেন, ‘বাংলাদেশকে এই প্রতীক্ষিত সিরিজে আতিথ্য দিতে পেরে আমরা গর্বিত। এই সফর আমাদের অংশীদারত্বের দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষ ভেন্যুতে বিশ্বমানের ক্রিকেট আয়োজনের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সিরিজে দেখতে পাবেন সমর্থকেরা।’
সিরিজের সূচি
তারিখ ম্যাচ
২ অক্টোবর ১ম টি-টোয়েন্টি
৪ অক্টোবর ২য় টি-টোয়েন্টি
৬ অক্টোবর ৩য় টি-টোয়েন্টি
৯ অক্টোবর ১ম ওয়ানডে
১১ অক্টোবর ২য় ওয়ানডে
১৪ অক্টোবর ৩য় ওয়ানডে