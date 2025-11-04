‘সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, বিসিবির ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে’

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টি-টোয়েন্টি, টি-টেন টুর্নামেন্ট খেললেও বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব আল হাসান খেলতে পারছেন না এক বছর ধরে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূরে থাক, বাংলাদেশের মাঠেও তাঁর খেলা হচ্ছে না। এমনকি তাঁর পোস্টার নিয়েও গ্যালারিতে যেতে পারছেন না ভক্ত-সমর্থকেরা।
বিশ্বের নানা দেশে স্টেডিয়ামে দর্শকেরা ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে প্রিয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে নানা ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মাঠে হাজির হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশেও দ্বিপক্ষীয় সিরিজ কিংবা টুর্নামেন্ট চলাকালে গ্যালারিতে দর্শকদের হাতে দেখা গেছে তারকা ক্রিকেটারদের ছবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড। কিন্তু এ বছরের শুরুতে বিপিএল চলার সময় মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাকিবের নামসংবলিত একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে দর্শকেরা ঢুকতে চাইলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধার মুখে পড়েন। কদিন আগে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ চলার সময়ও ঘটেছে এমন ঘটনা।
মিরপুরে গতকাল বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনা হয়েছে সাকিবের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার প্রসঙ্গ। সাংবাদিকদের বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর বলেন, ‘যখন সে বাংলাদেশ দলে এসেছে, তখন থেকে আমি সাকিবকে চিনি। তাকে ১৭-১৮ বছর ধরে চিনি। একজন ক্রিকেটার হিসেবে মূল্যায়ন করি। বাকিটা বলার জন্য রয়েছে ডিসিপ্লিনারি কমিটি। সাকিবের পোস্টার ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেটা তারা বুঝবে।’
২০০৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে ৭১ টেস্ট, ২৪৭ ওয়ানডে ও ১২৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সাকিব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৪৭ ম্যাচে তিনি গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। পেছনে ফেলেছেন অনেক কিংবদন্তি ক্রিকেটারদেরও। সেই সাকিব যে রাজনৈতিক কারণে দেশে আসতে পারছেন না, সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তবে সাকিবকে শুধুই ক্রিকেটার হিসেবে মূল্যায়ন করেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। বিসিবির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির দায়িত্বে থাকা আসিফ গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘সাকিবের প্রতি একটা সফট কর্নার রয়েছে বাংলাদেশের। সে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড। পোস্টার নিয়ে ঢুকবে কি না সেটা দেখবে ডিসিপ্লিনারি কমিটি।’
ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত এক ভেন্যুতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড সাকিবের। মিরপুরে ৮৯ ওয়ানডেতে ৪.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩১ উইকেট। এই তালিকায় তিনি পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামকে। শারজায় পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার ৭৭ ওয়ানডেতে ৩.৫৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১২২ উইকেট। সেই সাকিব বাংলাদেশের জার্সিতে গত বছরের অক্টোবর থেকে খেলতে পারছেন না। এ সময় তিনি পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ও যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ক্রিকবাজে কদিন আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চেয়েছেন।