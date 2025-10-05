ভারতে খেলতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ভারতে চলছে ভারত ‘এ’ দল ও অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এই সিরিজ খেলতে এসেই বিপাকে পড়লেন অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের পেসার হেনরি থর্নটন। এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে তাঁকে হাসপাতালে পর্যন্ত থাকতে হয়েছে।
ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে থর্নটনের অসুস্থতার খবর। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কানপুরের রিজেন্সি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। থর্নটন ও অধিনায়ক জ্যাক এডওয়ার্ডসহ দলের চার ক্রিকেটার পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে থর্নটন বাদে অপর তিন ক্রিকেটার নিয়মিত চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, থর্নটনকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে দুই দিন। ইন্ডিয়া টুডের আজকের প্রতিবেদনে অস্ট্রেলিয়া দলের সূত্রের বরাতে জানা গেছে, হোটেলের খাবার থেকে সংক্রমণ হতে পারে থর্নটনের। যদিও হাসপাতাল বা টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু জানা যায়নি।
চিকিৎসকেরা অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের ক্রিকেটারদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। ক্রিকেটারদের স্থানীয় খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা থর্নটনকে নিয়ে ইতিবাচক খবর দিয়েছেন। তবে অবস্থা স্থিতিশীল হলেও কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সেটা এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দল অবস্থান করছে কানপুরের হোটেল ল্যান্ডমার্কে। খাদ্য অধিদপ্তর হোটেলের রান্নাঘর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার পরও দূষিত কোনো উপাদান পায়নি। ল্যান্ডমার্ক হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খাবার থেকে ক্রিকেটারদের সংক্রমণ হয়নি। এখানে আবহাওয়াগত পরিবর্তনকে ক্রিকেটারদের অসুস্থতার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহসভাপতি রাজীব শুক্লা এ ঘটনায় রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। রাজীব বলেন, ‘হোটেল ল্যান্ডমার্ক কানপুরের অন্যতম সেরা হোটেল। খাবারের কারণে কিছু হলে সবাই আক্রান্ত হতো। এই ব্যাপারটি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা উচিত।’
ভারত ‘এ’-অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের সিরিজের শুরু হয়েছে টেস্ট দিয়ে। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি ভারত জিতেছে ১-০ ব্যবধানে। আজ তৃতীয় ওয়ানডে দিয়ে দুই দলের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ১-১ সমতায় রয়েছে।