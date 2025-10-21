দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের মাঝপথে পাকিস্তানের অধিনায়ক পরিবর্তন

আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।
পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নতুন অধিনায়ক এখন শাহিন শাহ আফ্রিদি। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর ওয়ানডেতে নেতৃত্ব বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। রিজওয়ান, শাহিন দুজনেই এই টেস্টে খেলছেন। রিজওয়ানকে সরানোর কোনো কারণ জানানো হয়নি বোর্ডের পক্ষ থেকে। এমনকি পিসিবি তাঁর নামও উল্লেখ করেনি। জানা গেছে, ইসলামাবাদে নির্বাচক কমিটি ও সাদা বলের দলের প্রধান কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে বৈঠক করে ওয়ানডে অধিনায়ক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
হঠাৎ ওয়ানডে অধিনায়ক বদলের ব্যাপারে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। রিজওয়ানের নাম উল্লেখ না করলেও কীভাবে ওয়ানডে অধিনায়ক বদলে গেল, সেই ব্যাপারে পিসিবি জানিয়েছে, বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে সাদা বলের প্রধান কোচ হেসন জানিয়েছেন তিনি যাতে (নাকভি) নির্বাচক ও উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে অধিনায়ক পরিবর্তন করেন। আবার ক্রিকইনফোর গত কালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রিজওয়ানকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর এমন সিদ্ধান্ত সরাসরি হেসনের পক্ষ থেকে আসেনি। কিন্তু এ বিষয়ে পিসিবির উচ্চ পর্যায় থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানে তাঁর (হেসন) সমর্থন ছিল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন।
পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল। আর মাসুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৯৩ রানে জিতেছে। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তান এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।